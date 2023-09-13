بحسب الاتفاقيّة تُعتبر سيمينز شريكاً للحلول التقنيّة لـشركة عزيزي من أجل مستقبل أكثر استدامة وتحقيق صافي انبعاثات صفريّة، مع التركيز على تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مبانيها الذكية

[دبي - الإمارات العربية المتحدة] - أبرمت عزيزي، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم مع شركة التكنولوجيا الألمانية، سيمينز، لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مبانيها الذكية، والعمل من أجل مستقبل أكثر استدامة وتحقيق صافي الانبعاثات الصفريّة. وبحسب الاتفاقيّة ستعمل سيمينز على دعم جهود عزيزي لتحقيق الاستدامة في مجمّعاتها السكنيّة، والتي تشمل التحول الرقمي، وكفاءة الطاقة، والهندسة المعمارية المستدامة، والمجتمعات الذكية، وتقنيات معالجة المياه المتطورة، وغيرها.

ووقع مذكرة التفاهم كلّ من فرانكو أتاسي، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية الذكيّة في سيمينز الشرق الأوسط، وفرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، وذلك يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2023، في مكاتب عزيزي في الطابق 13 بفندق كونراد في شارع الشيخ زايد، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين، إلى جانب وسائل الإعلام والجهات المعنية.

تعتبر سيمنز شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا، وتركز على الصناعة والبنية التحتية والنقل والرعاية الصحية. وتسهم أعمالها لقطاع البنية التحتية الذكية في تحديد معالم سوق البنية التحتية الذكية والقابلة للتكيف مع المتطلبات الحالية والمستقبلة. وتتعامل الشركة مع التحديات الملحة الناجمة عن التحضر وتغير المناخ، وذلك باعتمادها على ربط أنظمة الطاقة والمباني والصناعات. وتوفر سيمنز مجموعة شاملة من مصدر واحد، بما في ذلك المنتجات والأنظمة والحلول والخدمات، بدءاً من العمليات الأولية المرتبطة بتوليد الطاقة وحتى وصولها إلى المستهلك، لضمان ازدهار العملاء وتقدم المجتمعات والإسهام في حماية الكوكب.

وأكّد فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، أنّ الشروع في هذه الرحلة المهمة مع سيمينز يمثّل خطوة كبيرة نحو تعزيز أفق الابتكار والاستدامة، مشيراً إلى أنّ مذكرة التفاهم تمثّل شهادة على التزام عزيزي الراسخ نحو مستقبل أكثر اخضراراً. وقال: "في الوقت الذي تستعدّ فيه دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر COP 28، فإننا نتعاون مع شركة سيمينز لتوحيد خبراتنا ومواردنا لإنشاء مبان ومجمعات سكنيّة مستدامة. وتعكس هذه الشراكة رؤيتنا لآفاق المدن بما يتناغم مع المعايير البيئية وتتوافق مع أهداف الاستدامة العالمية".

من جهته قال فرانكو أتاسي، الرئيس التنفيذي للبنية التحتية الذكيّة في سيمينز الشرق الأوسط: "تمثل شراكتنا مع عزيزي للتطوير خطوة مهمة نحو تطوير المجتمعات الذكية والمستدامة والآمنة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستعمل تكنولوجيا سيمينز على زيادة الكفاءة التشغيلية وكفاءة استخدام الطاقة وتوفير أفكار وبيانات قابلة للتنفيذ الفوري، ما يعزز بيئة معيشية أكثر صحة وراحة للمقيمين".

ويتزامن توقيت هذه الشراكة مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيير المناخي (COP 28)، الذي يسلط الضوء على جهود الدولة في مبادرات الاستدامة الدولية الرائدة. وسيحضر المنتدى، الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، رؤساء دول ومسؤولون حكوميون وقادة للقطاعات الصناعية العالمية وممثلون للقطاع الخاص وخبراء في مجال المناخ. وتنسجم الشراكة بين عزيزي للتطوير العقاري وسيمينز مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء بنية تحتية ومجتمعات منخفضة الكربون وتعزيز مرونتها وشموليتها من أجل تحقيق أهداف الاستدامة العالمية في نهاية المطاف.

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نبذة عن "سيمنز إي جي"

سيمنس أيه جي) Siemens AG برلين وميونخ( هي شركة تكنولوجية تركز بشكل رئيسي على القطاع الصناعي وحلول البنية التحتية والنقل والرعاية الصحية. تبتكر الشركة تقنيات ذات قيمة مضافة للعملاء من خلال المصانع الأكثر كفاءة في استخدام الموارد، وسلاسل التوريد المرنة، والمباني والشبكات الأكثر ذكاءً، ووسائل النقل النظيفة والأكثر راحة بالإضافة لحلول الرعاية الصحية المتقدمة. تعمل سيمنس على الدمج بين العالمين الواقعي والافتراضي لصالح عملائها والمجتمعات التي تعمل بها لتغيير الحياة اليومية لمليارات البشر حول العالم. تمتلك سيمنس غالبية أسهم شركة سيمنس هيلثينيرز المدرجة في البورصة والتي تعتبر من كبرى الشركات العالمية الرائدة في تقدي محلول تكنولوجيا الرعاية الصحية. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك سيمنس نسبة غير حاكمة في أسهم سيمنس للطاقة، الشركة العالمية الرائدة في حلول نقل وتوليد الطاقة الكهربائية .

وخلال السنة المالية 2022 والمنتهية في 30 سبتمبر 2022 ، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 72 مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها 4.4 مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر 2022 ، بلغ عدد موظفي شركة سيمنس نحو 311 ألف موظف في جميع أنحاء العالم.

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