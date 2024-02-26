بموجب الاتفاقيّة؛ ستعمل سيراميك رأس الخيمة عبر مجموعة "كلودي" التابعة لها على توفير مستلزمات الحمامات لمشاريع عزيزي في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت عزيزي للتطوير، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهم لمدة عامين مع شركة سيراميك رأس الخيمة، إحدى أكبر العلامات التجارية للسيراميك في العالم ومقرّها دولة الإمارات، بهدف توفير البلاط والأدوات الصحيّة ومستلزمات الحمامات ذات الجودة العالية.

وتأسست شركة سيراميك رأس الخيمة في عام 1989 ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعدّ من أبرز الشركات المتخصّصة في صناعة بلاط السيراميك والبورسلين في العالم، وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك البلاط الملائم للأماكن السكنية والتجارية، والأدوات الصحية، وأدوات المائدة. وتتمتع بحضور دولي راسخ ومصانع عالمية المستوى، ما يعزز التزامها الثابت بنهج الابتكار والاستدامة وتبني معايير جودة صارمة. وكانت الشركة قد استحوذت في عام 2022 على مجموعة "كلودي" الألمانيّة المتخصّصة في مستلزمات الحمامات والمطابخ وأنظمة المياه، مع خبرة تزيد عن 100 عام.

وفي هذه المناسبة؛ صرّح فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري قائلاً: "يسعدنا الإعلان عن تجديد شراكتنا مع سيراميك رأس الخيمة لتوريد أحدث الأدوات الصحية وغيرها لمشاريعنا في دبي ضمن اتفاقيّة شاملة لمدة عامين. وتلتزم عزيزي بدمج الفخامة الاستثنائيّة في مشاريعها في إطار رؤيتنا للتصميم والبناء، والتي تُميّزنا عن غيرنا وتضمن للمستثمرين والمقيمين لدينا تجربة فريدة. ونتطلّع إلى تعزيز مجالات التعاون مع سيراميك رأس الخيمة عبر العديد من مشاريعنا التطويريّة، والتي سنعلن عنها في الوقت المناسب."

بدوره أعرب عبد الله مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيراميك رأس الخيمة، عن اعتزازه بالشراكة مع عزيزي للتطوير. وقال: "كونها علامة تجارية محلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تلتزم سيراميك رأس الخيمة بالابتكار والاستدامة والجودة، بما يتماشى مع رؤية عزيزي للرفاهية غير المسبوقة. تتضمن هذه الشراكة تقديم مجموعة من منتجاتنا عالية الجودة لعدد من مشاريع عزيزي، بما يشمل الحلول المخصّصة لتعزيز نمط الحياة. وعلاوة على ذلك، سنوفر الحنفيات ومستلزمات الحمامات ذات الجودة الألمانية والتصميم الراقي، من خلال شركة كلودي، إحدى أفضل العلامات التجارية الأوروبية، التي تم دمجها مؤخرًا ضمن مجموعة شركاتنا."

وستوفر شركة سيراميك رأس الخيمة مجموعة من المنتجات المتميزة، بما في ذلك البلاط والأدوات الصحية ومستلزمات الحمامات الفاخرة، لمشاريع عزيزي للتطوير العقاري قيد الإنشاء في دبي، بما في ذلك مشروع عزيزي ريفييرا وعزيزي فينيس.

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