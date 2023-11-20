تعرض الشركة محفظتها الواسعة من العقارات ذات المستوى العالمي خلال الحدث الذي يعقد في الفترة من 8 – 10 ديسمبر 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تُشارك شركة عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الدورة الثانية والعشرين من معرض العقارات الفاخرة (LPS) في شنغهاي، الحدث العقاري الرائد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي هذا الصدد؛ صرّح فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، قائلاً: "يُسعدنا المشاركة مجدّداً في معرض العقارات الفاخرة لهذا العام، والذي يشكّل منصّة مثالية لعرض محفظة مشاريعنا والفرص الاستثماريّة التي تزخر بها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المشهد العقاري الحيوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعدّ وجهة عالميّة للأعمال والسياحة والابتكار. يحظى هذا المعرض بأهميّة كبيرة بفضل قدرته على تعزيز الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة، كما يُتيح للمستثمرين المحليين والدوليين الحصول على رؤى دقيقة حول قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسليط الضوء على أساسيات الاقتصاد الكلي في الدولة وميزاتها التنافسية مقارنة الأسواق الأخرى".

ومن بين أبرز المشاريع التي سيتم عرضها في معرض العقارات الفاخرة؛ مجتمع ريفيرا المستوحى من البيئة المتوسطية، في قلب مدينة محمد بن راشد التي تشهد إقبالاً كبيراً، وعلى مقربة من أبرز مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة في دبي. وصُمم ريفيرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية والترفيهية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

كما سيتم تسليط الضوء على مشروع عزيزي فينيس، المجمع الفاخر المستوحى من مدينة البندقية على الواجهة البحرية، ويقع بالكامل داخل بحيرة كريستالية يمكن السباحة فيها، في منطقة دبي الجنوب سريعة النمو. يضم المجتمع الراقي متعدد الاستخدامات مساحة 24 مليون قدم مربع من المساحة الطابقية الإجماليّة. وبوليفارد فاخر للمشاة يمكن التحكم بدرجة حرارته، ودار الأوبرا الثانية في دبي، فضلاً عن مجموعة واسعة من المرافق الفريدة التي تعزز نمط حياة المقيمين فيه.

ومن المقرّر أن يستقطب معرض العقارات الفاخرة، الذي يقام في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل؛ أكثر من 6200 من كبار الشخصيات الصينية، ويشارك فيه أكثر من 140 عارضًا عقاريًا يمثلون أكثر من 45 دولة.

يمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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