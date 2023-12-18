دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تجديد شراكتها مع شركة "إلبا" Elba؛ الشركة الإيطالية الرائدة في مجال تصميم وتصنيع وتوزيع وتوريد مجموعة واسعة من تجهيزات ومستلزمات المطبخ، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشروع عزيزي ريفييرا في مدينة محمد بن راشد، والتي تضمّ ستة مبان، بحيث ستقوم الشركة بتوريد هذه المرحلة بأحواض المطابخ، والخلاطات ولوازمها.

وقد أعرب فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري؛ عن سعادته بتمديد الشراكة مع شركة "إلبا" ضمن مشروع ريفيرا الرائد في مدينة محمد بن راشد التي تشهد اهتماماً متزايداً، وقال: "ملتزمون دوماً بتزويد مشاريعنا بأفضل المواد والمنتجات عالية الجودة، ويأتي هذا التعاون المتجدّد ليؤكّد سعينا تجاه الارتقاء بأساليب حياة المستثمرين والمستخدمين النهائيين لدينا".

وقد تأسست شركة إلبا عام 1950، وبرزت كشركة رائدة في الصناعة من خلال خبرتها وقدرتها على التكيّف في إنتاج بعض أجهزة الطهي الأكثر تميزًا. فيما ساهم التزامها بالجودة في توسيع حضورها ليشمل أكثر من 60 سوقًا عالمية متنوعة. وتتبنى إلبا آليات تحكم وإجراءات صارمة، تتضمن إجراءات منهجيّة واختبارات شاملة لمنتجاتها، في كلّ مرحلة من مراحل الإنتاج والتصنيع، الأمر الذي انعكس على مستوى الجودة والتميّز في عملياتها.

ويعدّ مشروع ريفيرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة واجهة بحرية فاخرة، ويضم 75 مبنى متوسط وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية.

وصُمم ريفيرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

وبفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من ميدان ون مول القادم ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى أبرز الوجهات في دبي، يمثل ريفيرا أحد أهم مشاريع عزيزي وأكثرها جاذبية في السوق.

يمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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