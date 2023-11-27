

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي، شركة التطوير العقاري الخاصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تجديد شراكتها مع "كومينز إنك" الأمريكية المتخصصة في تصميم وتصنيع وتوزيع وتوريد مجموعة واسعة من حلول الطاقة، وتشمل الشراكة ستة مباني ضمن المرحلة الرابعة من مشروع عزيزي ريفييرا في مدينة محمد بن راشد. وستقوم "كومينز إنك" بتزويد ريفييرا بمولّدات طاقة تتميّز بريادتها وجودتها العالية.

وتغطي منتجات "كومينز إنك" محركات الديزل والغاز الطبيعي والمحركات الكهربائية والهجينة، إضافة إلى مكونات نقل الحركة، بما في ذلك معدات الترشيح والمعالجة اللاحقة والشواحن التوربينية وأنظمة الوقود والتحكم ومناولة الهواء، وعمليات النقل الآلية، وأنظمة توليد الطاقة الكهربائية والبطاريات، وأنظمة الطاقة الكهربائية وتوليد الهيدروجين ومنتجات خلايا الوقود. وتشتهر الشركة عالميًا بتميزها في كل من الابتكار والاستدامة لمنتجاتها.

وأكّد فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، التزام الشركة بالتميّز والجودة في كلّ ما يتعلّق بمحفظة مشروعاتها، وقال: "نسعد ببداية مرحلة جديدة من شراكتنا مع كومينز إنك، وتحديداً لمشروعنا الرائد ريفييرا، حيث تجسّد هذه الشراكة جهودنا الراسخة تجاه تزويد المستثمرين والمستخدمين النهائيين بتجربة متميّزة فيما يتعلق بأنماط الحياة الاستثنائيّة والفريدة، وذلك من خلال استخدام أجود الموّاد وأفضلها. ستُسهم هذه الشراكة بلا شكّ في دعم وتعزيز المعايير العالية التي تُميّز ريفييرا من جهة، بالإضافة إلى تعزيز الجودة والتميّز في قطاع العقارات ككل من جهة أخرى".

ويعدّ ريفيرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة واجهة بحرية فاخرة، ويضم 75 مبنى متوسط وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية

وصُمم ريفيرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

وبفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من ميدان ون مول القادم ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى أبرز الوجهات في دبي، يمثل ريفيرا أحد أهم مشاريع عزيزي وأكثرها جاذبية في السوق.

يمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

#بياناتشركات

- انتهى -