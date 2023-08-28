توفير إمدادات مياه متميزة بما في ذلك المضخات المعزّزة والمضخات الغاطسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت شركة عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة شراكة مع "هايدرو واي" الشركة الرائدة عالميًا في قطاع تكنولوجيا المياه، لتزويد مضخات "داب" الإيطالية لمشروعي عزيزي عنبر في الفرجان، وواحة الشاطئ في مدينة دبي للأستوديوهات.

وتعتبر "هايدرو واي" شركة سريعة التوسّع تركّز على المضخات وحلولها المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة لإدارة المياه. وتشمل مجموعة المضخات على مضخات انسيابية، ومضخات ذاتية التحضير، ومضخات لتدوير المياه، ومضخات طرد مركزي قوية متعددة المراحل، ومضخات مياه غاطسة. وتتميز هذه العروض بجودتها العالية وتكاملها مع التكنولوجيا الذكية، وتخدم أغراضًا متعددة وتلبي متطلبات القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.

وتعدّ مضخات "داب" الإيطالية رائدة في قطاع مضخات المياه منذ أكثر من أربعين عامًا. وبفضل التزامها تجاه الحفاظ على معايير متفوقة وموثوقية راسخة؛ استحوذت مضخات "داب" على مكانة بارزة على المستوى الدولي، وبرزت كرائد متميز في مجال تكنولوجيا المياه.

وصرّح فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري قائلاً: "يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا الإستراتيجية مع هيدرو واي، الشركة الرائدة في مجال حلول المياه. يفتح هذا التعاون حقبة جديدة لمشاريعنا البارزة عنبر وواحة الشاطئ. ومن خلال دمج وتوظيف إمدادات المياه المتميزة التي يتم الحصول عليها من شركة مضخات داب؛ فإننا نتمسك بمعايير عزيزي للتميز ونعزّز الوظائف والمزايا إلى جانب المتانة والاستدامة. تؤكد هذه الشراكة على التزامنا الراسخ بتزويد المستثمرين والمستخدمين النهائيين بأفضل ما لدينا بينما نعيد تشكيل تجارب المعيشة والسكن الفاخر".

ينتمي مشروع واحة الشاطئ إلى فئة المجمعات السكنية الحديثة منخفضة الارتفاع، ويشتمل على مجموعة رائعة من المرافق، بما في ذلك حمام سباحة يحاكي الشاطئ، ليكون السمة الأبرز في الساحة المركزية للمشروع، والصالات الرياضية المجهزة بالكامل، والحدائق الطبيعية الجميلة، ومناطق لعب للأطفال، وساحة مركزية توفر عدداً من خيارات محلات التجزئة لراحة السكان.

وبفضل وجود "عزيزي عنبر" في منطقة الفرجان، إحدى المناطق التي تشهد نمواً مستمراً في دبي؛ يتمتع المشروع بقربه من الأماكن الحيوية في الإمارة، مع تميّزه بالهدوء والراحة. ويقع أيضاً ضمن مجتمع مزدهر، وسط المساحات الخضراء ومحلات التجزئة، ولا يبعد سوى دقيقة واحدة فقط من شارع محمد بن زايد ومحطة مترو الفرجان، ليكون بذلك أحد الأماكن الاستراتيجية الأكثر جاذبية والأسهل وصولاً في الإمارة. ولا يبعد سوى 7 دقائق فقط من المنطقة الحرة لجبل علي وابن بطوطة مول، و 10 دقائق من جميرا بيتش ريزيدنس ودبي مارينا، و 15 دقيقة من مطار آل مكتوم الدولي وجزيرة النخلة، و 25 دقيقة من مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، و 12 دقيقة من مدينة إكسبو. ويوفر عزيزي عنبر سهولة الوصول إلى مجموعة متنوعة من أماكن الجذب التجارية والتجزئة والترفيهية.

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