دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن شراكتها مع مجموعة مايديا، واحدة من العلامات التجاريّة الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة المنزليّة؛ وذلك بهدف توريد مبردات لأنظمة تكييف الهواء، ووحدات لفائف المروحة، ووحدات معالجة الهواء النقي؛ لستة مباني ضمن المرحلة الرابعة من مشروعها الرائد "ريفييرا" في مدينة محمد بن راشد.

تأسست مجموعة مايديا عام 1968، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للأجهزة المنزليّة في العالم، وتقدّم مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك مكيفات الهواء والثلاجات وأدوات المطبخ، وقد عزّزت نطاق وصولها لتصبح لاعبًا بارزًا في السوق الدولية. وتمتد محفظة الشركة لتشمل الروبوتات والأتمتة الصناعية وتكنولوجيا المنزل الذكي، ومن خلال الاستثمارات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، تحافظ مايديا على مكانتها وريادتها في صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية.

وقد أعرب فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، عن حماسه الكبير بشأن هذه الشراكة الجديدة مع مجموعة مايديا. وقال: "نؤكد في عزيزي للتطوير التزامنا الراسخ تجاه توفير التميز في منتجاتنا وخدماتنا، مما يضمن تحقيق تأثير إيجابي ودائم على المستثمرين والمستخدمين النهائيين لدينا. ومن خلال التعاون مع مايديا؛ نتطلّع إلى تجاوز النتائج المتوقّعة، وبالتالي الحفاظ على معايير عالميّة في الجودة وضمان أقصى درجات رضا العملاء".

ويعدّ ريفيرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل واجهة بحرية فاخرة، ويضم 75 مبنى متوسط وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية.

وصُمم ريفيرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفنّ المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

وبفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من ميدان ون مول القادم ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى أبرز الوجهات في دبي، يمثل ريفيرا أحد أهم مشاريع عزيزي وأكثرها جاذبية في السوق.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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