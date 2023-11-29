ستعمل سيمنز الألمانيّة على تزويد ستة مبانٍ في المرحلة الرابعة من "ريفييرا" بأحدث الحلول التقنيّة، بموجب مذكرة التفاهم التي تهدف إلى تحقيق أهداف الاستدامة في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز الألمانيّة، بهدف تزويد ستة مبانٍ ضمن المرحلة الرابعة من مشروع ريفييرا، بأحدث محابس التحكّم بالضغط (PICV)، وأنظمة إدارة المباني (BMS)، وذلك في إطار التزام عزيزي الراسخ بتبني الممارسات المستدامة.

وتؤكّد شراكة عزيزي الاستراتيجيّة مع سيمنز للبنية التحتيّة الذكيّة، والتي تمّ عقدها في سبتمبر 2023؛ حرصها على تعزيز الابتكار والاستدامة في محفظة مشاريعها، فيما تسعى الاتفاقيّة إلى معالجة كافة التحديّات المتعلّقة بقضايا التوسع الحضري والتغير المناخي، من خلال دمج أنظمة الطاقة مع حلول الإنشاءات. وتتمتع شركة سيمنز بريادتها في ابتكار وتصميم بنى تحتيّة ذكيّة ومرنة، وتوفّر مجموعة متكاملة في كافة مجالات الطاقة، بدءاً من الإنتاج وصولاً إلى الاستهلاك، بهدف تعزيز تجربة العملاء ودعم تطوّر المجتمعات، مع منح الأولوية لحماية البيئة باعتبارها قيمة أساسيّة.

وأكّد فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، أهميّة الشراكة مع سيمنز الألمانيّة في الوقت الذي تستضيف فيه دولة الإمارات مؤتمر الأطراف (COP28). وقال: "يعكس هذا التعاون نهج عزيزي الاستباقي في تبني المجتمعات السكنيّة الصديقة للبيئة. نهدف من خلال هذه الشراكة إلى دمج أحدث التقنيات المتطوّرة من سيمنز في المرحلة المقبلة من مشروع ريفييرا، الأمر الذي ينسجم مع التزامنا بتبني الممارسات المستدامة، وبالتالي الارتقاء بكفاءة وجودة مشاريعنا ووضع معيار جديد للإنشاءات الواعية بيئياً في المنطقة".

وتتماشى الشراكة بين عزيزي للتطوير وشركة سيمنز مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى إنشاء بنية تحتيّة ومجتمعات سكنيّة مرنة وشاملة وتُسهم في تقليل انبعاثات الكربون، وبالتالي العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالميّة.

ويعدّ ريفيرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة واجهة بحرية فاخرة، ويضم 75 مبنى متوسط وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية

وصُمم ريفيرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

وبفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من ميدان ون مول القادم ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى أبرز الوجهات في دبي، يمثل ريفيرا أحد أهم مشاريع عزيزي وأكثرها جاذبية في السوق.

يمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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