

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقيّة شراكة مع العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة "فاست" Fast Spa لتوريد طاولات خارجية فاخرة للمباني الـ 35 في المرحلتين الأولى والثانية من مشروع عزيزي ريفييرا، في مدينة محمد بن راشد.

وتعليقًا على هذه الشراكة، عبّر فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، عن سعادته بالتعاون مع العلامة التجارية العالميّة "فاست"، المتخصّصة بتصنيع الأثاث الخارجي الفاخر، مُشيراً إلى أهميتها، لا سيما من حيث التوافق مع رؤية عزيزي للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع ريفييرا، وقال: "سُتعزّز العلامة التجارية "فاست" سعينا في الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة، بالإضافة إلى توفير مجموعة واسعة من مرافق ووسائل الراحة التي تهدف إلى الارتقاء برفاهيّة السكّان، وتقديم تجارب معيشيّة عالية الجودة داخل المجتمع السكني. وسنحرص من خلال هذه الشراكات المرموقة على ترسيخ نهج التميّز في مجال العقارات".

وقد تأسست "فاست" Fast Spa في عام 1995، وتتبنى نهجاً قائماً بالأساس على الالتزام بالطبيعة، والحرفية الإيطالية والرؤية العالمية، وتتخصّص الشركة بإنتاج الأثاث الخارجي بالاعتماد على الألومنيوم كمادة أساسية، لما يتمتع به من مرونة وخفّة في الوزن وتعدد في الاستخدامات، بالإضافة إلى كونه مادة مستدامة قابلة لإعادة التدوير بشكل لانهائي، وتشكّل هذه العناصر مجتمعة فلسفة "فاست" ورؤيتها المستقبليّة.

ويعدّ مشروع ريفيرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة واجهة بحرية فاخرة، ويضم 75 مبنى متوسط وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية.

وصُمم ريفيرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

وبفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من ميدان ون مول القادم ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى أبرز الوجهات في دبي، يمثل ريفيرا أحد أهم مشاريع عزيزي وأكثرها جاذبية في السوق.

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