ستعمل الشركة البريطانيّة على توريد وتركيب معدّات حديدية للأبواب الخشبية في المشروع

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، شراكة مع "تيفاني" لصناعة الحديد، الشركة العالمية الرائدة في مجال صناعة المواد الحديدية والأقفال ومقرها المملكة المتحدة، لتوريد وتركيب الأقفال الرقمية، ومقابض الأبواب، والمفصلات، وغيرها من ملحقات الأبواب الخشبية، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع عزيزي ريفييرا في مدينة محمد بن راشد.

وأعرب فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، عن سعادته للشراكة مع تيفاني، مشيراً إلى أنّ هذا التعاون يعدّ شهادة على التزام عزيزي في تحقيق التميز عبر كافة مشاريعهم في دبي وخارجها، موضحاً أنّ التركيز على الجودة تعتبر أساس رؤية عزيزي المتمثلة في تحسين حياة المستثمرين والمستخدمين النهائيين لديهم.

وتعد تيفاني شركة رائدة في مجال توريد المواد الحديدية المعمارية، وتشتهر بابتكاراتها وتصميماتها الحديثة وممارساتها الصديقة للبيئة ودعم العملاء الشامل. ومن خلال التزامها الراسخ بالمسؤولية البيئية، تشارك تيفاني في الجهود المبذولة لتقليل البصمة البيئية، وتسعى الشركة جاهدة لتحسين الحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية، والحدّ من التلوث، وتقليل النفايات، وتشجيع إعادة التدوير، وضمان ممارسات آمنة للتخلص من النفايات الصلبة والسائلة، وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة.

ويعدّ مشروع ريفييرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة واجهة بحرية فاخرة، ويضم 75 مبنى متوسط وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية.

وصُمم ريفييرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

وبفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من ميدان ون مول القادم ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى أبرز الوجهات في دبي، يمثل ريفييرا أحد أهم مشاريع عزيزي وأكثرها جاذبية في السوق.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على طريق الشيخ زايد.

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