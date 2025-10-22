دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بدء تسليم مشروعها السكني العصري "عزيزي فيستا" الواقع في مدينة دبي للاستوديوهات. ويُجسّد هذا الإنجاز محطة جديدة في مسيرة الشركة الحافلة بالنجاحات، ويؤكد التزامها الراسخ بأعلى معايير الجودة والتميّز، وحرصها الدائم على التسليم في المواعيد المحددة وتنفيذ المشاريع بأعلى مستويات الكفاءة.

ويُشكّل مشروع "عزيزي فيستا" إضافة بارزة إلى المشهد العقاري المتطور في دبي، إذ يضم مجموعة من الاستوديوهات والشقق المكوّنة من غرفة وغرفتي نوم، صُمّمت بعناية لتوفير تجربة سكنية فريدة تجمع بين الراحة والمرونة وسهولة الوصول إلى مختلف مناطق المدينة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي للتطوير العقاري: "يُجسّد إنجاز وتسليم مشروع "عزيزي فيستا" مصدر فخرٍ واعتزازٍ لنا، ويعكس التزامنا المستمر بتطوير مجتمعات سكنية متكاملة تُثري حياة الأفراد وتُلبي تطلعاتهم. ومع بدء تسليم الوحدات، نؤكد حرصنا على مواصلة نهجنا القائم على الجودة والتميّز في التنفيذ، بما يضمن توفير بيئة سكنية تجمع بين الحداثة والراحة والقيمة المستدامة."

ويتمتع المشروع بموقع مثالي في مدينة دبي للاستوديوهات، ويوفر للسكّان توازناً مثالياً بين الهدوء وسهولة الوصول إلى أبرز وجهات المدينة. وتُعدّ مدينة دبي للاستوديوهات من أسرع مراكز الإبداع نمواً في الإمارة، ووجهةً رائدة لشركات السينما والتلفزيون والإعلام، كما تُعدّ من المواقع المفضلة لدى المهنيين الشباب والعائلات الباحثين عن أسلوب حياة عصري.

ويُعدّ المشروع من أبرز المشاريع السكنية الفاخرة منخفضة الارتفاع التي تجمع بين التصميم العصري والموقع المميز، حيث يقع في واحدة من أكثر مناطق دبي حيويةً بجوار مدينة دبي الرياضية وموتور سيتي، وعلى بُعد مسافة قصيرة من مدينة إكسبو دبي. وبفضل موقعه على شارع حصة وقربه من شارع الشيخ محمد بن زايد، يوفّر المشروع سهولة الوصول إلى مختلف مناطق المدينة. ويحظى السكان بمجموعة واسعة من الخدمات والمرافق القريبة، تشمل المدارس والجامعات والمراكز الطبية والوجهات الرياضية والترفيهية وغيرها. كما تقع بالقرب من المشروع وجهات رئيسية مثل حلبة دبي أوتودروم، ونادي إلس، ونادي دبي للبولو والفروسية، واستاد دبي الدولي، وأكاديمية دبي لكرة القدم، وسبورتس بارك، وأكاديمية "آي سي سي"، وحديقة دبي المعجزة، و"آي إم جي باركس آند ريزورتس"، وغيرها.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على طريق الشيخ زايد.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" وعزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، وجُزر دبي، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

