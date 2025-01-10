دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق مشروعها الجديد، برج "عزيزي روبي"، الذي يجسد التناغم بين الطبيعة والحياة العصرية في قرية جميرا الدائرية. ويتميز البرج بتصميمه الذي يحقق توازناً بين الهدوء والرفاهية، حيث يتيح للسكان الوصول السريع إلى أبرز مراكز الأعمال والترفيه والتسوق في دبي، بينما تحيط به أكثر من 30 حديقة ومساحات خضراء تضفي جواً من السكينة والجمال.

ويشمل المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، تتراوح بين الاستوديوهات والشقق ذات غرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم. وتم تصميم كل وحدة بعناية لتوفير أجواء ملائمة للعائلات، مع مجموعة شاملة من المرافق مثل نادي رياضي، وقاعة سينما، وحمامات سباحة، وصالة رياضية مجهزة بأحدث المعدات، بالإضافة إلى مناطق مخصصة للعب الأطفال.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: "نحن متحمسون لإطلاق "عزيزي روبي"، الذي يقع في قلب قرية جميرا الدائرية حيث يلتقي أسلوب الحياة العصري مع الأجواء الهادئة. ويؤكد هذا المشروع التزامنا الراسخ بتقديم مساحات سكنية استثنائية تمزج بين التصميم الحديث والعناصر الطبيعية، مع تعزيز الشعور القوي بالمجتمع. كما يعكس المشروع رؤيتنا في تطوير منازل تلبي احتياجات العائلات والمهنيين على حد سواء، مع ضمان الوصول السهل إلى أهم مراكز الأعمال والترفيه في المدينة. ومن خلال "عزيزي روبي"، نواصل العمل على خلق بيئات حضرية حيوية تسهم في تحسين جودة حياة المستثمرين والسكان، فهدفنا هو بناء مجتمعات مزدهرة تعكس قيم الترابط".

وبفضل موقعه القريب من الطرق السريعة الرئيسية، مثل شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الخيل، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى وجهات بارزة مثل مرسى دبي ومدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام، يقدم برج "عزيزي روبي" تجربة متكاملة تجمع بين وسائل الراحة الحضرية والرفاهية والجمال الطبيعي.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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