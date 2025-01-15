دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق مشروع "عزيزي آريان" السكني الجديد في المنطقة الحرة بجبل علي "جافزا"، مركز الأعمال المتكامل والأبرز في دولة الإمارات. ويوفر "عزيزي آريان" فرصة نادرة للتملك الحر في "جافزا"، ما يمكّن المستثمرين من امتلاك منازلهم في قلب واحدة من أكبر المناطق الحرة في العالم، إلى جانب أكبر ميناء في المنطقة، مع سهولة الوصول إلى أهمّ معالم المدينة ووجهاتها.

ويشمل المشروع مجموعة من الوحدات السكنية التي تتنوع بين الاستوديوهات والشقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف، حيث تمتزج التصاميم الخارجية الأنيقة مع الديكورات الداخلية العصرية لتلبي توقعات المشترين. كما يضم المشروع مجموعة من المرافق المصممة لتعزيز نمط الحياة، مثل دار السينما والنادي وحمامات السباحة ومواقف السيارات الواسعة، بالإضافة إلى صالة رياضية مجهزة ومنطقة لعب مخصصة للأطفال، ما يخلق بيئة مثالية للعيش والاستمتاع.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي للتطوير العقاري: "يُسعدنا الإعلان عن مشروعنا الجديد "عزيزي آريان" في منطقة جبل علي الحرة، الذي يتميّز بتصميمه العصري ويلبي احتياجات العائلات والموظفين الشباب والمستثمرين على حد سواء. وتحتضن "جافزا" أكثر من 100 شركة من قائمة "فورتشن جلوبال 500" وما يزيد عن 10,700 شركة أخرى، كما تتمتع بارتباطها المباشر بشبكة المترو وموقعها الاستراتيجي على شارع الشيخ زايد. إن التأثير الإيجابي لـ"جافزا" على اقتصاد دبي المتنامي كبير، ونفخر بإطلاق مشروعنا الثاني في هذه المنطقة، حيث نسعى لتقديم تجربة معيشة استثنائية للمقيمين."

ويقع مشروع "عزيزي آريان" بجوار محطة مترو جبل علي وشارع الشيخ زايد، ما يوفر للسكان سهولة الوصول إلى مناطق حيوية مثل نخلة جبل علي، والعديد من المنتجعات والشواطئ، ودبي مارينا، وممشى جي بي آر، ومدينة إكسبو دبي، بالإضافة إلى مراكز الترفيه والأعمال الرئيسية الأخرى، والتي تبعد جميعها حوالي 20 دقيقة بالسيارة.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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