دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق برنامج "برج عزيزي العالمي للجامعات". وفي يوم الأحد الموافق 26 يناير الجاري، وصلت مجموعة مكونة من 8 طلاب و2 من أعضاء هيئة التدريس من كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى دبي، حيث ستبدأ جولة تعليمية تمتد لعشرة أيام، إيذاناً بانطلاق البرنامج الذي تم إنشاؤه من قبل عزيزي للتطوير العقاري في إطار التزامها بتسليط الضوء على إنجازات دبي في مجالات الهندسة والعمارة عالمياً. تم استقبال أعضاء هيئة التدريس والطلاب من قبل فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي، وأحمد مسعود، نائب الرئيس التنفيذي.

ويهدف البرنامج إلى جمع طلاب الهندسة من مختلف التخصصات من جميع أنحاء العالم في سلسلة من الزيارات التعليمية في دبي، ويوفر تجربة شاملة تتيح للطلاب استكشاف أحدث أساليب التصميم المعماري، وممارسات البناء المستدام، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المشاريع. ويسعى البرنامج إلى استعراض إنجازات دبي في مجال الهندسة، وتحفيز وإلهام الجيل القادم من المهندسين.

وخلال زيارتهم، سيقوم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجولة في موقع "برج عزيزي" الذي يُبنى حالياً والذي سيصبح ثاني أطول برج في العالم. ومن خلال مزيج من المحاضرات والزيارات الميدانية الإرشادية، ستحصل المجموعة على رؤى معمقة حول العديد من ميزات هذا المشروع البارز، حيث سيتعرفون على جوانب الهندسة المدنية والإنشائية، والتصميم المعماري، بالإضافة إلى خطط الميكانيكا والكهرباء والسباكة، والتصميم الداخلي وخطط البناء الخاصة بالمشروع.

كما ستتواصل المجموعة مع كبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء في عزيزي، مثل كانغ سانغ كو، المهندس الشهير من كوريا الجنوبية والذي يشغل منصب المدير التنفيذي لـ"برج عزيزي". ويشرف كانغ، الذي يمتلك خبرة تزيد عن 30 عاماً في الإشراف على بعض من أرقى مشاريع ناطحات السحاب في العالم، بما في ذلك برج خليفة، على عملية تشييد "برج عزيزي". كما يعمل على ضمان إكمال المشروع في الوقت المحدد، واستيفائه لأحدث المعايير العالمية في التكنولوجيا وممارسات البناء.

وقال مرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة عزيزي للتطوير العقاري: "يسعدني الترحيب بأول مجموعة من الطلاب الدوليين الذين سيقومون بزيارة "برج عزيزي" وموقع البناء. وتعكس هذه الزيارة التزامنا باستعراض ما تقدمه دبي من إنجازات في مجال الهندسة والعمارة. وتعتبر دبي اليوم رائدة في عدة مجالات، مثل الأمن والخدمات والفرص الاقتصادية والحياة الأسرية، ومجال الهندسة المعمارية والهندسة بمختلف تخصصاتها كذلك. أنا سعيد لأننا قادرون على مشاركة هذه الإنجازات مع الجيل القادم من المهندسين من جميع أنحاء العالم."

وسيشهد برنامج "برج عزيزي العالمي للجامعات"، الذي انطلقت أولى خطواته بزيارة طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، زيارات من حوالي 100 دولة حول العالم حتى نهاية عام 2028، خلال فترة بناء "برج عزيزي". وتتصدر المملكة المتحدة قائمة الدول القادمة، تليها الهند ودول أخرى، وتسعى جميعها للتعرف على ممارسات الهندسة المتطورة المستخدمة في إنشاء هذه الأعجوبة المعمارية القادمة في دبي.

وأضاف مرويس عزيزي: "أشعر بفخر كبير باهتمام جامعات من 100 دولة بالمشاركة في هذا البرنامج والتعرف على مشروع "برج عزيزي". ويعكس هذا الاهتمام التقدير الكبير لرؤية وقيادة هذا البلد، خصوصاً رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. أنا فخور بجهودنا في عزيزي للتطوير العقاري التي نسعى من خلالها للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية الطموحة لجعل دبي رائدة عالمياً في الابتكار والمشاريع الاستثنائية."

ويقع "برج عزيزي" المكون من 131 طابقاً على شارع الشيخ زايد المرموق بدبي. وسيضم البرج الجديد فندقًا فريداً يوفّر أجنحة فقط من فئة سبع نجوم، والذي صمّم ليجسّد سبع ثقافات مختلفة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الوحدات السكنيّة بما في ذلك البنتهاوس والشقق ومنازل العطلات. كما سيشمل مركزاً تجارياً راقياً، إضافةً إلى العديد من المرافق مثل المراكز الصحيّة وحمامات السباحة والساونا ودور السينما ومراكز اللياقة البدنية والأسواق الصغيرة وصالات المقيمين ومنطقة لعب للأطفال وغيرها الكثير.

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