رائدة التطوير العقاري تعتمد نظام "رايز ويذ إس إيه بي" ومجموعة من حلول "إس إيه بي" لإدارة عملياتها، تعزيزًا للكفاءة واستفادةً من أحدث قدرات الذكاء الاصطناعي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، شراكة استراتيجية مع "إس إيه بي"، تعزيزًا للتحول الرقمي الشامل لعملياتها، ودعمًا لخطط نموها الطموحة. ومن المنتظر أن تعتمد عزيزي للتطوير العقاري، التي غدت عميلاً جديدًا لعملاقة التكنولوجيا العالمية، منصة "رايز ويذ إس إيه بي" RISE with SAP السحابية الخاصة، المشتملة على النظام "إس/4 هانا" من "إس إيه بي" SAP S/4HANA، ومجموعة من الحلول التي سيكون من شأنها إثراء الخدمات التي تقدمها الشركة لأصحاب المصلحة، ولا سيما العملاء والموظفون.

وأقيم حفل التوقيع في مكاتب عزيزي للتطوير العقاري بدبي في 20 مارس، وحضره الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي، فرهاد عزيزي، والنائب الأول للرئيس لشركة "إس إيه بي" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا – جنوب، سيرجيو ماكوتا، وعدد من كبار المسؤولين لدى الجانبين ومسؤولين من أبرز أصحاب المصلحة.

ويهدف مشروع التحول الرقمي هذا إلى إنشاء بنية رقمية موحدة، تُبسّط العمليات وتضمن التكامل السلس بين جميع الإدارات، ويأتي بالتزامن مع توسّع أعمال الشركة في دولة الإمارات وخارجها، ما يستدعي رفع مستويات الكفاءة والشفافية وإتاحة الوصول الفوري إلى البيانات، لتمكين المعنيين من اتخاذ القرارات وتنفيذها بمرونة وفاعلية.

وبهذه المناسبة، أكد فرهاد عزيزي التزام مجموعة شركات عزيزي، منذ انطلاقتها، بوضع العملاء في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى حرصها الدائم على تقديم أعلى مستويات جودة الخدمة. وأضاف: "تُعد شراكتنا الجديدة مع "إس إيه بي" دليلًا على هذا الالتزام، إذ تُمكّننا من إحداث التكامل بين أحدث التقنيات التي من شأنها تبسيط عملياتنا، بما يعود بالنفع على جميع من يعملون ويستثمرون معنا".

وشرعت شركة عزيزي للتطوير العقاري في مشاريع لتطوير نحو 150,000 وحدة سكنية، ضمن استراتيجية توسع طموحة تتضمن أيضًا استثمارات أُعلن عنها حديثًا لإنشاء 12 مصنعًا في مناطق خليفة الاقتصادية بأبوظبي (كيزاد)، بقيمة مليار درهم. وسيكون من شأن تبني المجموعة تقنيات "إس إيه بي" دعم هذا النمو، ودعم تنويع أعمال عزيزي في قطاع الضيافة، ما يتيح المرونة والرؤى الفورية اللازمة لإدارة محفظتها المتنامية من العقارات عالمية المستوى والفنادق الفاخرة في دبي وغيرها من المناطق.

ومن المنتظر أن تستفيد عزيزي للتطوير العقاري من الحل "سكسيس فاكترز" من "إس إيه بي" SAP SuccessFactors في تحسين إدارة القوى العاملة، وضمان استقطاب الكفاءات الوظيفية بسلاسة، وتعزيز إشراك الموظفين، وتتبع أدائهم. أما منصة "بزنس تكنولوجي" من "إس إيه بي" لتكنولوجيا الأعمال SAP Business Technology Platform (BTP)، فسوف تمكّن الشركة من دمج التطبيقات وتوسيع نطاقها، والاستفادة من التحليلات الفورية، وإفساح المجال أمام قدرات جديدة من خلال الذكاء الاصطناعي والأتمتة. وسوف تستفيد عزيزي أيضًا من مكونات "إس إيه بي" للمبيعات والخدمات لتحسين الخدمات التي يقدمها الموظفون للعملاء. وفي الوقت نفسه، سيعزز نظام "فيلد سيرفس مانجمنت" من "إس إيه بي" الخاص بإدارة الخدمات الميدانية، الاستجابة التشغيلية من خلال تبسيط الصيانة، وتحسين تخصيص الموارد، وضمان تقديم الخدمات في الوقت المناسب.

من جانبه، قال سيرجيو ماكوتا، إن هذه الشراكة تعكس صورة "الأهمية المتزايدة لحلول الأعمال المتكاملة والقائمة على الذكاء الاصطناعي في قطاع العقارات"، مؤكدًا أن شركة عزيزي للتطوير العقاري تبني "أساسًا رقميًا متينًا يعزز الكفاءة والرشاقة المؤسسية وصمود الأعمال على المدى الطويل، من خلال تبنيها منصة "رايز" ومجموعة تقنيات "إس إيه بي" الذكية".

ووقع اختيار عزيزي للتطوير العقاري على "إس إيه بي" لتنفيذ هذا المشروع نظرًا لخبرتها الواسعة في هذا المجال وامتلاكها محفظة متكاملة من الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتحديثاتها التلقائية للتقنيات الجديدة، ما يُمكّن عزيزي من الاستفادة من نظام رقمي مرن وقادر على مواكبة المستقبل، في حين تؤكد هذه الخطوة التزام عزيزي للتطوير العقاري بالابتكار والتميز التشغيلي، بما ينسجم مع رسالتها في تشييد مجتمعات سكنية عالية الجودة وتقديم تجارب عملاء استثنائية.

حول شركة عزيزي للتطوير العقاري

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 40 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء.

تتميز المشاريع السكنية والتجارية التي تنفذها شركة "عزيزي" بخصائص تجعل منها مشاريع جاذبة للمستثمرين، كما تلبي الاحتياجات الخاص بجميع أنماط الحياة. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها الدولية المتمثّلة في مشاريع مصمّمة لمختلف أنواع المجتمعات وأنماط الحياة وإثراء حياة السكان، مع التركيز على دعم تنفيذ رؤية الأسواق التي تعمل فيها وتنميتها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، ودار أوبرا بقيمة 2.5 مليار درهم إماراتي، والتي تأتي في إطار ردّ الجميل للمدينة وكجزء من "الحيّ الثقافي" في مشروع عزيزي "ڤينيس".

وتتمتع عزيزي بسجل حافل من الإنجازات والخطط الطموحة، مدعومة ببنك أراضٍ واسع وشراكات استراتيجية مع كبار المطورين في دبي. وتواصل الشركة جهودها في تطوير عقارات عالمية المستوى في مناطق مثل مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ومدينة العرب، والفرجان، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي. :

عن "إس إيه بي"

إس إيه بي (رمزها في بورصة نيويورك SAP) هي شركة عالمية رائدة في تطبيقات المؤسسات وتقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالأعمال، تُسخر التكنولوجيا لخدمة المؤسسات من جميع الأحجام والمجالات، ما جعلها ولأكثر من 50 عاماً محطّ ثقة الشركات التي تتطلع إلى العمل بأفضل الإمكانيات والممارسات العالمية من خلال توحيد عملياتها الحيوية التي تشمل الأقسام المالية والمشتريات والموارد البشرية وسلاسل التوريد وإدارة تجارب العملاء. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.sap.com.

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