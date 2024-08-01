دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة، عن اكتمال أعمال البناء بنسبة 97% في مشروعها "عزيزي عنبر" في منطقة الفرجان. ويتألف المشروع من مزيج من الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، ومن المقرر الانتهاء منه في الربع الثالث من عام 2024.

وقد تم الانتهاء من الأعمال الهيكليّة والطابوق والتكسية الداخلية في مشروع عنبر بالكامل، إضافةً إلى أعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية، وأعمال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وأعمال البلاط وحوض السباحة والمصاعد. وتم الانتهاء من الأعمال الخارجية والواجهات بنسبة 90% و98% على التوالي. ووصلت نسبة التشطيبات الإجمالية الآن إلى 98%، ويبلغ إجمالي القوى العاملة في المشروع الآن 190عاملاً.

وأعرب فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، عن سعادته بالتقدم المتسارع في مشروع عنبر في الفرجان، مسلّطاً الضوء على النهج الاستباقي الذي تتبعه الشركة في توفير المواد وعقد الشراكات الاستراتيجية مع كبار المقاولين والموردين، ما ساهم في تطوير المشروع بسرعة وكفاءة عالية ومعايير جودة استثنائيّة. وقال: "مع اقتراب المشروع من الانتهاء، نؤكّد التزامنا الراسخ تجاه تعزيز وإثراء نمط الحياة من خلال العقارات والمجتمعات التي نعمل على تطويرها".

ويتميّز مشروع عنبر بالعديد من المرافق المتميزة، بما في ذلك مجموعة متنوعة من المحلات التجارية والمطاعم، ومناطق المشي وسط المناظر الطبيعية الخلابة، وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل، ومناطق لعب للأطفال، وحمامين للسباحة، ومواقف واسعة للسيارات، وخدمات الأمن على مدار 24 ساعة، وغيرها من المزايا.

وبفضل وجود عنبر في منطقة الفرجان، إحدى المناطق التي تشهد نمواً واعداً في دبي، يتمتع المشروع بقربه من الأماكن الحيوية في الإمارة، مع تميّزه بالهدوء والراحة. ويقع أيضاً ضمن مجتمع مزدهر، وسط المساحات الخضراء والمحلات التجارية. كما يقع المشروع بقرب شارع محمد بن زايد ومحطة مترو الفرجان، ليكون بذلك أحد الأماكن الاستراتيجية الأكثر جاذبية والأسهل وصولاً في الإمارة.

ويمكن زيارة معرض عزيزي للمبيعات في الطابق (13) من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا