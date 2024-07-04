دبي، الإمارات العربية المتحدة: واصلت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعاونها مع "كومينز إنك"، الشركة الرائدة عالمياً والمتخصّصة في تصميم وتصنيع وتوزيع حلول الطاقة. وبموجب ذلك ستقوم الشركة بتوفير مولدات الطاقة عالية الجودة والمتميّزة في هذا المجال للمرحلة الرابعة من مشروع عزيزي ريفييرا الضخم في مدينة محمد بن راشد.

وفي هذا الصدد، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "بينما نمضي قدماً في شراكتنا مع "كومينز إنك" ضمن المرحلة الرابعة من مشروعنا الرائد "ريفييرا"؛ فإننا نؤكّد حرصنا الدائم على توفير واستخدام أفضل المنتجات عالية الجودة . ويعكس هذا التعاون التزامنا بتقديم أنماط حياة استثنائية لمستثمرينا والمستخدمين النهائيين من خلال الاختيار الدقيق للمواد والمنتجات المتميزة، ونؤمن بأنّ تحالفنا الممتد مع "كومينز إنك" من شأنه أن يساعد في الحفاظ على المعايير العالية المحددة لمشروع ريفييرا، إلى جانب تعزيز الجودة والتميز".

وانطلاقاً من التزامها بأعلى معايير الابتكار والاستدامة؛ تقدّم "كومينز إنك" مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك محركات الديزل والغاز الطبيعي والمحركات الكهربائية والهجينة، إضافة إلى مكونات نقل الحركة، بما في ذلك معدات الترشيح والمعالجة اللاحقة والشواحن التوربينية وأنظمة الوقود والتحكم ومناولة الهواء، وعمليات النقل الآلية، وأنظمة توليد الطاقة الكهربائية والبطاريات وتوليد الهيدروجين ومنتجات خلايا الوقود.

ويعدّ مشروع ريفييرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة واجهة بحرية فاخرة، ويضم 75 مبنى متوسط وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية.

وصُمم ريفييرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفييرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

وبفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من ميدان ون مول القادم ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى أبرز الوجهات في دبي، يمثل ريفييرا أحد أهم مشاريع عزيزي وأكثرها جاذبية في السوق.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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