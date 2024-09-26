دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار التزامها الراسخ نحو تعزيز التحوّل الرقمي في منظومتها؛ أبرمت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة، شراكات مع كلّ من "ديل سيكيور ووركس Dell Secureworks" و"كومفولت CommVault" و"مايكروسوفت أزور Microsoft Azure"، بهدف اعتماد تقنيات وأدوات حديثة لرفع معايير الكفاءة والأمان لديها.

وتسعى "عزيزي" من خلال تعاونها مع "ديل سيكيور وركس" للحصول على حلول "TAEGIS XDR" و"EDR" التي توفّر تحليلات استخباراتيّة أمنيّة واكتشاف التهديدات المحتملة. فيما يهدف التعاون مع "كومفولت" للحصول على حلول النسخ الاحتياطي للبيانات واستردادها للمؤسسات، والتي تُتيح تحسين العمليات اليومية من خلال تقليص الوقت اللازم للاستعادة بنسبة 30%. في حين تسعى الشركة من خلال تعاونها مع "مايكروسوفت أزور" إلى الحصول على خدمات الاستضافة المستندة إلى السحابة والقابلة للتوسع. وقد ساهم دمج حلول "أزور" لاستضافة التطبيقات وميزاتها القوية في التوسع ومرونتها الديناميكيّة الملائمة لاحتياجات الأعمال، في تعزيز كفاءة العمليات لدى "عزيزي"، حيث تم تبسيط وتقليص الوقت اللازم للعديد من العمليات التي تستغرق وقتًا طويلاً بنسبة تصل إلى 80%.

ومن خلال تبنّي الحلول التكنولوجيّة الجديدة؛ تعمل هذه الشراكات على الارتقاء بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركة، ما يُسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز أمن البيانات.

وفي سياق نهجها الأوسع نطاقاً في التحول الرقمي، تعمل "عزيزي" على تقييم تطبيقات "أوراكل فيوجن Oracle Fusion" وبرنامج "SAP 4 HANNA ERP" لاعتمادها كمنصّة موحدّة على مستوى المجموعة، حيث ستسهم هذه الأنظمة في ربط جميع أقسام "عزيزي"، ما يضمن دقّة تدفّق البيانات وتبسيط العمليات التشغيليّة.

وإلى جانب ذلك، تقدّم "عزيزي" منصّة "Avaya Aura"، والتي ستؤدّي إلى تحسين خدمات رعاية العملاء باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي. وستوفر المنصة ميزة الاتصال الذاتي بخدمة العملاء، ومن المتوقع أن تسرّع من حل الطلبات بنسبة 40%، ما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمة بشكل كبير. كما تدرس الشركة حاليًا نظام إدارة الوقود لأسطولها ومعدّاتها الإنشائية، بهدف رفع دقة الإدارة المالية وفعالية سير العمل.

وقال تيزيان راب، رئيس قسم العلاقات العامة والاتصالات في عزيزي للتطوير العقاري: "نحرص على أن نكون في صدارة تبني التكنولوجيا، ونقدم أفضل ما لدينا في هذا المجال. وقد اخترنا بعناية الحلول المتطورة من 'ديل سيكيور ووركس 'و'كومفولت 'و'مايكروسوفت أزور'، فضلاً عن شراكات أخرى في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث يتصدّر كل منها الابتكار في مجالاته الخاصة، وتتماشى تمامًا مع جهودنا المستمرة لزيادة الكفاءة وأمن البيانات وقابلية التوسع، ما يعزز بشكل فعال من تجربة العملاء. وتمثل هذه التحسينات التكنولوجية قفزة نوعيّة إلى الأمام في تحولنا الرقمي، الأمر الذي يُمكّننا من تلبية المتطلبات المتطورة للعملاء وأصحاب المصلحة".

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على طريق الشيخ زايد.

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