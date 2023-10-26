الشركة الشهيرة عالمياً في أعمال النجارة ستقوم بتوريد الأبواب المغطاة بطبقات خشبية متميزة مقاومة وغير مقاومة للحريق عبر ستة مباني في المرحلة الرابعة من ريفيرا

دبي - الإمارات العربية المتحدة- أعلنت عزيزي، شركة التطوير الخاصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توسعة نطاق شراكتها مع "ستاروود إندستريز" لتوريد وتركيب الأبواب المغطاة بقشرة خشبية متميزة مقاومة وغير مقاومة للحريق في ستة من مبانيها ضمن المرحلة الرابعة من ريفيرا، مشروع عزيزي الضخم في قلب مدينة محمد بن راشد.

وتعد "ستاروود إندستريز ذ.م.م." إحدى الشركات الرائدة في مجال أعمال النجارة في الإمارات، وتتمتع بسجل حافل في إدارة المشاريع. وكانت الشركة لاعباً رئيسياً في هذا القطاع لأكثر من عقدين من الزمن، حيث نجحت في تقديم حلول الأعمال الخشبية عالية الجودة للعديد من المشاريع المرموقة، والعمل مع كبار المطورين، والمساهمة في عدد من المشاريع الإقليمية البارزة، بما في ذلك الفنادق والمستشفيات والمدارس ومراكز التسوق والوحدات السكنية. وتتميز الشركة ذاتها بقدراتها الهندسية العالية، حيث تقدم حلولاً مبتكرة للاستشاريين والمصممين والمقاولين.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "نسعى دائماً للارتقاء بمعايير التميز العقاري في دبي، ويتم ذلك من خلال عملياتنا الصارمة لاختيار الموردين. وبفضل خبرتها الاستثنائية والراقية في أعمال النجارة، ستضيف أبواب "ستاروود" مستوى أعلى من الجودة والقيمة لمستثمرينا والمستخدمين النهائيين. لقد أثبتت هذه الشركة جدارتها في مشاريعنا السابقة، بما يتوافق تماماً مع مهمتنا الشاملة المتمثلة في تحسين حياة المقيمين في مشاريعنا".

ويعتبر ريفيرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة أنيقة على الواجهة البحرية في قلب مدينة محمد بن راشد. ووفق المخططات الرئيسية، يضم المشروع 75 مبنى متوسطة ​​الارتفاع توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية عند اكتمالها.

وصمم ريفيرا لتقديم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، من حيث الفن المعماري والاحتفال ببهجة الحياة والروح. ويمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع وجود العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

ويمثل ريفيرا أحد أهم مشاريع عزيزي وأكثرها جاذبية في السوق، بفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من ميدان ون مول القادم ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى العديد من أبرز الوجهات في دبي.

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