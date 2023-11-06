المطور يتسلم الجائزة من معالي الدكتور محمد سعيد الكندي، وزير البيئة والمياه الأسبق خلال القمة العاشرة للمستشارين والمطورين العقاريين التي أقيمت بفندق دوسيت ثاني في شارع الشيخ زايد

[دبي - الإمارات العربية المتحدة] - حصلت عزيزي، شركة التطوير العقاري الخاصة الرائدة في الإمارات، على جائزة "أفضل مطور عقاري في الشرق الأوسط للعام"، خلال القمة العاشرة للمستشارين والمطورين العقاريين التي تجمع كوكبة رفيعة من أبرز الأطراف المعنية في هذا القطاع.

وتعد هذه الجائزة بمثابة تقدير للمواصفات الاستثنائية التي تمتاز بها مشاريع عزيزي، وحرص الشركة على الابتكار في مجال البناء، وقدراتها على تسليم مشاريعها. وتبرز الجائزة أيضاً تركيز المطور على العملاء، وضمان تجارب معيشية استثنائية للمستثمرين المحليين والدوليين والمستخدمين النهائيين.

وقام معالي الدكتور محمد سعيد الكندي، وزير البيئة والمياه الأسبق بتسليم الجائزة إلى فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي، ورافقه في الحفل عدد من كبار مديري الشركة. وشارك فرهاد أيضاً في حلقة نقاشية للرؤساء التنفيذيين العقاريين، حيث طرحت آراؤهم والرؤى القيمة حول مستقبل العقارات في الإمارات وخارجها.

وفي تعليقه على الجائزة، قال فرهاد عزيزي: “يشرفنا الحصول على هذه الجائزة المرموقة التي تبرز التزامنا بالاستدامة والابتكار، والتركيز على العملاء، وفلسفتنا القائمة على الإنجاز، كأسس تمثل جوهر عملياتنا. إننا نحرص على العمل وفق هذه القيم، كما نستند إليها في كافة قراراتنا، لنواصل الإسهام في تطوير الأفق الرائع لمدينة دبي، كما سنظل داعمين مخلصين لهذا القطاع".

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق (13) من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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