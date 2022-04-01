· المطور يهدف إلى تقديم تجربة استثمارية رائعة للمشترين في رمضان، مع إعفاء بنسبة 2% من رسوم التسجيل العقاري، ورسوم الخدمة لأربع سنوات، مع الأسعار المذهلة وطرح وحدات لم تعرض من قبل.

[دبي - الإمارات العربية المتحدة] – أعلنت عزيزي، المطور الخاص الرائد في الإمارات، عن استقبال رمضان بعروض ترويجية لفترة محدودة على مدار الشهر، لدعم روح العطاء التي تمثلها قيم الشهر الكريم.

وضمن عروضها الرمضانية، تمنح عزيزي المستثمرين الإعفاء من رسوم الخدمة لأربع سنوات، والإعفاء بنسبة 2% من رسوم التسجيل العقاري في جميع مشاريعها. وعلاوة على ذلك، يطلق المطور عدداً من الوحدات الأكثر جاذبية والتي لم تطرح من قبل، وظلت على قائمة المخزون لمشروعيها ريفيرا ومينا، علماًَ أنه تم بيع معظم وحداتهما تقريباً، انطلاقاً من شعار "طرح الأفضل في المرحلة الأخيرة". وتبدأ الأسعار الأولية التي تم تخفيضها فقط لشهر رمضان حلال الفترة من 2 أبريل وحتى 1 مايو، من 538,758 درهماً للوحدات في ريفيرا، و 709,634 درهماً على شاطئ ريفيرا، و 625,420 درهماً في كريك فيوز، و 354,778 درهماً في بيرتون، و 428,862 و 935,000 درهم للوحدات المكونة من غرفة واحدة وغرفتين في بارك أفينيو على التوالي. وينوه المطور أن هذه العروض خاضعة للتوافر وتظل قائمة فقط حتى نفاذ المخزون.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "يمثل رمضان شهراً مميزاً للغاية بالنسبة إلينا جميعاً في عزيزي. وعملاً بروح العطاء، فقد قررنا خفض الأسعار، وإطلاق وحدات لم تطرح من قبل، والتنازل عن نصف رسوم التسجيل العقاري ورسوم الخدمة لمدة 4 سنوات. وسيضمن المشترون خلال الشهر الكريم لأنفسهم صفقات متميزة واستثنائية من حيث الحصول على أسعار أقل، وأعلى عائد ممكن على الاستثمار. ونتطلع الآن إلى بيع المخزون المحدود في مشاريعنا قيد هذ العرض، ضمن هذه الحملة للمبيعات السريعة والمتميزة للغاية".

ويمثل ريفيرا وجهة أنيقة على الواجهة البحرية، حيث يقع في قلب مدينة محمد بن راشد، وسيوفر ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية عند اكتماله، ويحتل المشروع موقعاً مناسباً وسط جميع مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة في المدينة. ومن أهم ما يميز ريفيرا موقعه الاستراتيجي قرب ميدان ون مول الذي يجري تطويره

حالياً، ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي. وتوفر مساكن ريفيرا إطلالات خلابة على أفق المدينة، وسط المساحات الرحبة في المناطق الثلاث، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة حيث تنتشر هناك المطاعم والمحلات، و "لو جاردين"، المساحة الاجتماعية الواسعة الخضراء. وتم تصميم ريفيرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، ليكون ريفيرا بحق أحد أبرز المشاريع التي تطورها عزيزي في دبي.

ويطل "كريك فيوز 1" على مدينة دبي الطبية والمناظر البانورامية الخلابة على خور دبي الشهير وأفق داون تاون دبي الرائع. ويقع المشروع على شارع الخيل، ولا يبعد سوى 7 دقائق من مطار دبي الدولي، و 8 دقائق من دبي مول، و 9 دقائق من الخليج التجاري ومركز دبي المالي العالمي. ويقع أيضاً على مقربة من جميع مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة الرئيسية في المناطق المحيطة به. ويمثل كريك فيوز 1 مركز المستقبل للمدينة، حيث يوجد بين دبي القديمة والجديدة، ليعكس انتقالها الرائع من الماضي التقليدي المتميز إلى المستقبل المعاصر بعد إعادة رسم معالمه. وصُمم هذا المشروع ليوفر الرفاهية العصرية في أفضل حالاتها للمقيمين فيه. وسيشتمل عند اكتماله على نادٍ صحي متكامل يضم مسبحاً وصالة رياضية مجهزة تماماً، إضافة إلى غرف الساونا والبخار، ومساحة خارجية هادئة لممارسة رياضة اليوغا.

ومن المشاريع الأخرى المدرجة على قائمة العروض الرمضانية، مشروع بيرتون الذي يجمع بين الحرفية البارعة والفن الداخلي مع المنازل المفروشة بأناقة والأرضيات الخشبية عالية الجودة والديكور، وفق أحدث الطرز والمساحات الرحبة. ويوفر المبنى للعملاء فرصة العيش في أحد أحدث المواقع في الإمارة. ويقع المشروع قرب شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد وخط مترو إكسبو 2020 الجديد، ليرتبط بشكل جيد بجميع الوجهات الرئيسية في دبي.

يمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق (13) من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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