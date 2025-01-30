دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات، عن إطلاق مشروعها الجديد "عزيزي إيميرالد" في مدينة دبي الطبية. ويمثل هذا المبنى التجاري الحديث مزيجًا مثاليًا من الفخامة والعملية، ويهدف إلى خلق بيئة عمل حيوية تدعم ازدهار الشركات.

وتبلغ مساحة مشروع "عزيزي إيميرالد" 7896 مترًا مربعًا، ويصل ارتفاعه إلى 68.5 متر، ويتميز بتصميم معماري فريد وديكورات داخلية عصرية. ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق تحت الأرض، وطابق أرضي، وخمسة طوابق " بوديوم"، بالإضافة إلى أحد عشر طابقًا مخصصًا للمكاتب وسطح للمبنى. وتوفر هذه المساحات المكتبية خيارات متعددة تلبي احتياجات الشركات الحديثة. ولضمان الراحة والأمان، يشمل المشروع مواقف سيارات وأنظمة أمان متطورة، بينما يسهم نظام التبريد الصديق للبيئة في تعزيز الممارسات المستدامة. كما تضيف قاعة العبادة المخصصة بعدًا إضافيًا لبيئة العمل الشاملة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي للتطوير العقاري: "يُسعدنا إطلاق مكاتب "عزيزي إيميرالد" في مدينة دبي الطبية استجابةً للطلب المتزايد على مساحات العمل المتميزة. ويأتي هذا المشروع ضمن مساعينا لتوفير بيئات عمل تشجع على التعاون والابتكار، مع الالتزام بأعلى معايير الفخامة والاستدامة. ويعكس هذا الإنجاز رؤيتنا لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال، وتقديم البيئة المثالية التي تحتاجها الشركات للازدهار في واحدة من أكثر المدن حيوية تجاريًا في العالم."

ويقع مشروع "عزيزي إيميرالد" في موقع استراتيجي في قلب مدينة دبي الطبية، ما يتيح سهولة الوصول إلى مجموعة من الوجهات البارزة، مثل وافي مول، ومحطة مترو ماكس، ومركز دبي التجاري العالمي، بالإضافة إلى معالم رئيسية مثل متحف المستقبل وبرج خليفة.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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