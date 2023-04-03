يتوقع اكتمال المشروع السكني المكون من 431 شقة في الربع الأخير 2024

[دبي – الإمارات العربية المتحدة] - أطلقت عزيزي، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشروعها "عزيزي غراند" مؤخراً في دبي سيورتس سيتي. وسيضم المشروع المقرر اكتماله في الربع الأخير 2024، 431 شقة واسعة، مع مزيج من الاستوديوهات والشقق بغرفة واحدة وغرفتيين، وسيكون معززاً بصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل على أحدث طراز، وحمامين للسباحة، ومناطق لعب الأطفال وأخرى للشواء، إلى جانب الحدائق الطبيعية الجميلة، فضلاً عن مجموعة واسعة من المرافق الصحية، والمرافق الأخرى تركز على راحة المقيمين في المشروع.

وتعليقاً على إطلاقها مشروعها الأخير، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "يسعدنا الكشف عن عزيزي غراند الذي يمثل أحدث إضافة إلى مجموعتنا الشاملة من المنازل الفاخرة الحديثة المنتشرة عبر الوجهات الأكثر جاذبية في دبي. لقد تم تصميم هذا المشروع الاستثنائي الجديد حول مفهوم الحياة المستقبلية الصحية والمستدامة، حيث يقع في دبي سبورتس سيتي، وصمم لتلك الفئة من الناس الذين يبحثون عن أسلوب حياة نشط، والربط السهل مع مناطق أخرى في المدينة، مع إمكانية استمتاعهم بالهدوء لبعد المشروع عن صخب المدينة. وبفضل جودة البناء المتميزة والموقع الاستراتيجي ومجموعة المرافق الاستثنائية، فإننا على ثقة من أن مستثمرينا سيترقبون إطلاق المبيعات لهذا المشروع".

وأضاف: "تعد دبي وجهة مضيافة وواحدة من أكثر المدن حيوية وأمناً وابتكاراً وتقدماً، وبما أننا نتخذ منها موطناً لعملياتنا، فإننا لن ندخر جهداً في العمل وفق رؤية قيادتها الرشيدة. ويعتبر إطلاق المشروع الجديد خطوة أخرى في رحلتنا للإسهام في بناء هذه المدينة التي تعدّ مصدر فخر لنا".

ويمنح عزيزي غراند للمقيمين فيه أفضل مستويات الرفاهية والأجواء الرياضية، مع التركيز على الحياة العصرية والصحية والمستدامة. وتوجد مخططات مفتوحة وقابلة للتخصيص بما يتوافق مع رغبات المشترين، إضافة إلى الشرفات الواسعة التي تغطي كافة أرجاء الشقق المطلة على المساحات الخضراء الشاسعة المحيطة بالمبنى. يضاف إلى ذلك الرفوف المدمجة والخزائن الأنيقة في الحمامات، والخزائن على الجدران واللمسات الجميلة الأخرى في غرف النوم، وطرق الإضاءة الناعمة الحديثة. وتتم تكسية الأرضيات بالبلاط الرائع، والنوافذ بالزجاج المزدوج من الأرض إلى السقف لتطل على المناظر الخلابة. وتتوفر في الشقق المطابخ المفتوحة بتصاميم مخصصة، مع خزانات وأجهزة فاخرة والكثير غيرها. ويقدم عزيزي غراند للمقيمين فيه مزايا فريدة ومرموقة في كافة الوحدات، مع ضمان تجربة معيشية راقية.

ويحتل عزيزي غراند موقعاً استراتيجياً على شارع الفي، وسيكون أحد المشاريع الفخمة داخل دبي سبورتس سيتي الشهيرة. ويقع المشروع على بعد مسافة مريحة من صخب المدينة اليومي. وسيكون أيضاً وسط المدارس والأكاديميات الرياضية ونوادي الفروسية ونوادي الغولف والملاعب والمساحات الخضراء الفخمة. ويقع هذا المشروع على بعد دقائق معدودة فقط من شارع الخيل وشارع محمد بن زايد، ما يجعله إحدى أكثر المناطق التي يسهل الوصول إليها في الإمارة. ولا يبعد سوى 3 دقائق فقط من "موتور سيتي" و "دبي أوتودروم" وعقارات جميرا للغولف، و 5 دقائق من مدينة دبي للاستوديوهات، و 18 دقيقة من موقع إكسبو 2020 ودبي مارينا و "بلووترز"، و 25 دقيقة من مطار آل مكتوم الدولي. ويمتاز عزيزي غراند بسهولة الوصول إلى مجموعة متنوعة من مناطق الجذب الترفيهية.

وتبدأ أسعار الوحدات من 495,000 درهم فقط مع خطط سداد 40/60. ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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