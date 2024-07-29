دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربيّة المتحدّة، إنجازاً جديداً بتحطيم الرقم القياسي في أكبر عملية صبّ متواصلة للخرسانة على مستوى الدولة، حيث تم صبّ أكثر من 22 ألف متر مكعب من الخرسانة على مدار 56 ساعة، من الجمعة 26 يوليو إلى الأحد 28 يوليو 2024، وذلك في مشروع "عزيزي ڤينيس" في دبي الجنوب، مجمعها الفاخر متعدّد الاستخدامات والذي يقع بالكامل داخل بحيرة يُمكن السباحة فيها وتتميّز بلونها الأزرق الكريستاليّ وتعتبر إحدى أكبر البحيرات من نوعها في العالم.

وأعرب مرويس عزيزي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، عن فخره الكبير بما حققته الشركة من إنجازات في تحويل الرؤى إلى واقع ملموس وبسرعة وجودة عاليتين عبر مشاريعها المتعدّدة. وقال: "إنّ عملية صب الخرسانة التي سجّلت رقماً قياسياً جديداً واستمرت لمدة يومين وتعتبر الأكبر من نوعها في دولة الإمارات، تعد دليلاً واضحاً على سرعة وتيرة العمل في مشروع "عزيزي ڤينيس" قيد الإنشاء، والذي يمثل أحدث مشاريعنا الرئيسة في دبي الجنوب".

وسيضم مشروع "عزيزي ڤينيس" أكثر من 36 ألف وحدة في 100 مجمع سكني، وأكثر من 109 منازل فائقة الفخامة، وتتولى عزيزي دور المطور الرئيس المسؤول عن إنشاء المباني والطرق وجميع البنية التحتية للمشروع.

كما يتميز المشروع ببحيرته الضخمة وبلونها الأزرق الكريستالي، مع وجود العديد من الشواطئ التي تحيط بجميع مبانيها السكنية والفلل والمنازل الفخمة، إضافة إلى المساحات المخصصة للترفيه والتجزئة والأنشطة التجارية المختلفة. وستحيط الشواطئ بالمياه الفيروزية والمحلاة والمفلترة، إضافة إلى مسار لركوب الدراجات والجري بطول 8 كيلومترات، ومرافق اليوغا والأنشطة الرياضية الأخرى، وممشى يضم مجموعة واسعة من المطاعم والمحلات المتخصصة.

وتكتمل عناصر "عزيزي ڤينيس"، مع وجود المساحات الخضراء الكثيفة، والمصممة بشكل جميل في جميع أرجائه. وهناك عامل جذب رئيس آخر، سيتم تطويره داخل المشروع، وهو عزيزي أوبرا في قلب البوليفارد، والتي تم بناؤها وفقاً لأعلى المعايير المعاصرة في التصميم والهندسة المعمارية، وستصبح واحدة من أبرز الأماكن لإقامة الفعاليات الثقافية والمجتمعية في دبي.

ويوجد في قلب "عزيزي ڤينيس" بوليفارد فاخر للمشاة، وسيكون مفتوحاً في الشتاء ومغطى بالزجاج في الصيف لضمان مساحة يمكن التحكم بدرجة حرارتها لراحة الزوار على مدار العام. وتقع على جانبي عزيزي بوليفارد المباني المكونة من ثلاثة طوابق، وأفضل المحلات والعلامات التجارية وخيارات السهر والترفيه، إضافة إلى المطاعم التي تضم الأطباق العالمية، ليكون البوليفارد نقطة جذب جديدة وفريدة على خريطة المعالم السياحية الرائعة في دبي.

وباعتباره معلماً سياحياً رئيساً، ونقطة جذب محلية راقية، يتوقع أن يستقبل "عزيزي ڤينيس" أكثر من 30 ألف زائر يومياً. وسيوفر هذا المشروع الفخم فندقين من فئة الخمس نجوم، تملكهما وتديرهما عزيزي عند مداخله، إضافة إلى فندق خاص يقع على الجزيرة وسط البحيرة. وسيتم توفير عدد كبير من مواقف السيارات تحت الأرض، لمنح عشرات الآلاف من الزوار يومياً سهولة الوصول إلى عزيزي بوليفارد وعزيزي أوبرا.

وسيحتوي المشروع على مستشفى متكامل الخدمات، وروضة أطفال، ومدارس للصفوف من الأول وحتى المرحلة الثانوية، وطريق رئيس بتصميم جميل ومناظر طبيعية بطول 4 كيلومترات، وسيكون محاطاً بخيارات إضافية من المطاعم ومحلات التسوق. وسيركز المشروع بشكل قوي على الأطفال، مع مجموعة واسعة من المرافق المصممة خصيصاً لهم، والعديد من المناطق الآمنة التي يمكنهم التجوال واللعب فيها بحرية. وسيتم تزويد المشروع بالعديد من ميزات الإضاءة المذهلة على واجهات المباني وخارجها، إضافة إلى نوافير المياه الموسيقية والراقصة، التي ستضيف إحساساً ليلياً احتفالياً إلى البحيرة والبوليفارد والأوبرا. وسيتم تزيين عزيزي بوليفارد، والمشروع عموماً، بتصاميم وديكورات فاخرة في كافة المواسم والعطلات والاحتفالات السنوية، ما يزيد من جماله، كواحدة من أكثر المناطق جاذبية للزيارة في دولة الإمارات.

ويتمتع "عزيزي ڤينيس"، الذي سيكون جزءاً من منطقة الغولف الجديدة في دبي الجنوب، بموقع استراتيجي في المناطق المرشحة للنمو في الإمارة، مع توسع دبي بسرعة نحو الجنوب. وتقع قطعة أرض المشروع بجانب طريق الإمارات (E611)، الذي تم بناؤه لربط إمارات الدولة معاً، مع توفير نقاط وصول مريحة إلى الطرق السريعة الرئيسة الأخرى في دبي، والوجهات المهمة الأخرى، وتعد القطعة ذاتها من بين أفضل المساحات المتصلة مع محيطها في الجزء الجنوبي من الإمارة.

ويقع المشروع على بعد خمس دقائق فقط بالسيارة من مطار آل مكتوم الدولي الذي سيكون الأكبر في العالم عند اكتماله، وعلى بعد دقائق قليلة من مبنى الطيران الخاص، مع عدم وجود أي حركة جوية فوقه، وتتمتع الأرض بموقع جيد للغاية لتطوير مجمع فاخر.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا