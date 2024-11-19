دبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة الابتكار في الحلول التقنية حيث أعلنت عن تطبيق مجموعة من الأدوات المتطورة عبر مختلف مجالات أعمالها، لتؤكد من خلال هذا التحول الرقمي متعدد المراحل على التزامها بالكفاءة التشغيلية والمرونة ورضا العملاء.

وعلى مدى عامين، نجحت عزيزي في تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المتقدم، الذي يهدف إلى ربط خطوط أعمالها بسلاسة، ويتوقع أن يعزز هذا التكامل كفاءة العمليات بنسبة تصل إلى 40%، بفضل توحيد البيانات وتحسين آليات اتخاذ القرار عبر الوصول في الوقت الفعلي إلى المعلومات.

وواصلت عزيزي كذلك تطوير مركز عمليات الشبكة (NOC) من خلال دمج المنصة السحابية Site24x7 مع برنامج ManageEngine، ما يعزز قدرات المراقبة ويخفض أوقات الاستجابة لمشكلات الشبكة بنسبة تُقدر بـ 35%. كما دعمت هذه الجهود بتبني حلول TAEGIS للكشف والاستجابة الموسعة (XDR)، الأمر الذي يسهم في رفع قدرات التصدي للتهديدات الرقمية ويوفر بيئة رقمية آمنة.

وبهدف تعزيز قدرتها على استعادة البيانات وضمان استمرارية الأعمال، اعتمدت عزيزي حلول النسخ الاحتياطي للمؤسسات من CommVault، إذ نجحت في تقليص أوقات استعادة البيانات بأكثر من 80% وتحقيق موثوقية عالية في عمليات الاسترجاع، ما أدى إلى تقليل أي انقطاع في العمليات. إلى جانب ذلك، تحافظ الشركة على تطوير بنيتها التحتية واعتماد تقنيات متقدمة لدعم مشاريعها التصنيعية الجديدة، وبالتالي زيادة كفاءة الإنتاج بما يتماشى مع أهدافها التشغيلية الشاملة.

وامتدت تحسينات عزيزي لتشمل خدمات دعم العملاء، حيث شهد مركز الاتصال ترقية كبيرة من خلال اعتماد ميزات متطورة تهدف إلى تحسين رضا العملاء، مع تقليص أوقات حل الاستفسارات بنسبة تصل إلى 65%، ما يتيح تجربة أكثر سلاسة وفعالية للمستخدمين.

وقال تيزيان راب، مدير قسم العلاقات العامة والاتصالات في عزيزي للتطوير العقاري: "يعكس تركيزنا المستمر على التميز التكنولوجي الأهمية البالغة التي نوليها لتحسين العمليات وخدمات العملاء بشكل مستدام. ومن خلال تحولنا الرقمي الاستباقي، نعيد تعريف طريقة عملنا وخدمتنا لشركائنا، مع دمج أحدث الحلول التقنية مثل Site24x7 وTAEGIS XDR ونظام ERP المتطور. إنّ هذا النهج، إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى، تساهم في الارتقاء بالمرونة التقنية لدى عزيزي، مع حرصنا على ضمان بيئة رقمية آمنة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع بشكل ملحوظ من مستوى التجارب التي نقدمها، سواءً لشركائنا أو للموظفين والمستثمرين الذين نعمل معهم."

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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