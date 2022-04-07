· المطور يحظى بالتكريم لتميز عملياته التشغيلية ومشاريعه المبتكرة والفريدة عبر الوجهات السكنية الأكثر إقبالاً في دبي

[دبي - الإمارات العربية المتحدة ]- حصلت عزيزي، شركة التطوير الخاصة الرائدة في الإمارات، على أربع من جوائز "بيزنس أوتلوك العالمية 2021'' التي تحتفي بتميز الشركات في مجالاتها، أو تفوق مواهبها القيادية، أو القيمة التي تقدمها في مجالاتها، والإستراتيجيات والإمكانات التي توظفها لتحقيق النجاح. وحصل المطور على أربع فئات، وهي: "أفضل مطور للعقارات السكنية والتجارية td الإمارات 2021" ، و "المطور العقاري الرائد لنمط الحياة في الإمارات 2021"، و "الشركة العقارية الأكثر تركيزًا على العملاء في الإمارات 2021"، و "المطور الخاص الأكثر شفافية في الإمارات 2021". وفي الوقت ذاته، تلقي الجوائز المزيد من الضوء على الشركات الناجحة ومثابرتها ومصداقيتها للوصول إلى أهدافها.

وتمثل هذه الجوائز اعترافاً بقدرات عزيزي الاستثنائية في تطوير المشاريع، والإسهام في رسم معالم المشهد العقاري في الإمارات، فضلاً عن مجموعة مشاريعها المتنوعة، وقدرتها على الابتكار والتميز التشغيلي والاستدامة والتسليم والتركيز على العملاء والشفافية.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "يسرنا أن نتقدم بالشكر لمنظمي جوائز "بيزنس أوتلوك العالمية" المرموقة التي احتفت بمشاريعنا متعددة الاستخدامات والمتميزة، إلى جانب تقدير مزايانا التشغيلية، خاصة في مجالات التركيز على العملاء والشفافية".

وأضاف عزيزي: "إننا نتطلع دائماً إلى تقديم منازل بخصائص فريدة تضمن لها أن تدوم طويلاً، وتضيف قيمة مميزة لأنماط حياة المستثمرين والمستخدمين النهائيين. وفضلاً عن ذلك، نفخر بالمشاركة في دعم رؤية دبي لإرساء الأسس المثالية لنجاح الأجيال القادمة، من خلال الابتكار وإنشاء منازل ذكية عالمية المستوى".

ويمثل ريفيرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على العديد من الجوائز، ويعد وجهة أنيقة على الواجهة البحرية مستوحاة من النمط المعماري الفرنسي. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت عزيزي عن إضافة بحيرة كريستالية بطول 2.7 كيلومتر إلى ريفيرا، وتغطي مساحة تزيد عن 130,026 متراً مربعاً ستمتد عبر المجمع بأكمله، وتكون مكسوة بأرضية زرقاء رائعة يتم ملؤها بأكثر من 51.5 مليون غالون من من المياه الصافية النظيفة والمحلاة، حيث يمكن للمقيمين السباحة فيها، والوصول إليها بسهولة عبر الممشى المحيط بها الذي سيضم أيضاً مجموعة متنوعة من المطاعم والمحلات، ما سيجعل من البحيرة مساحة حيوية تتيح للسكان الاستمتاع بالنزهات على ضفافها التي تحاكي شاطئ البحر، للاستمتاع بالحمامات الشمسية في أجواء من الهدوء والاسترخاء.

ومن أهم ما يميز ريفيرا موقعه الاستراتيجي قرب ميدان ون مول الذي يجري تطويره حالياً، ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى أهم الوجهات في دبي، ليكون ريفيرا بحق أحد أبرز المشاريع التي تطورها عزيزي في دبي.

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