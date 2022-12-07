· المطور يشتري سخانات المياه الممتازة للمرحلة الثالثة من مشروعه الرائد في مدينة محمد بن راشد

[دبي - الإمارات العربية المتحدة] – أعلنت عزيزي، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعاونها مع شركة "زينيث لسخانات المياه" التي توفر أول سخان مياه تم تصنيعه في الشرق الأوسط باستخدام تكنولوجيا الخط الزجاجي. وبموجب هذا التعاون ستحصل عزيزي على هذه المنتجات التي تتصف بأعلى مستويات الجودة والتصنيف الصناعي لاستخدامها في المرحلة الثالثة من مشروعها الضخم ريفيرا على الواجهة البحرية، والمستوحى من البيئة المتوسطية بمدينة محمد بن راشد.

وتقوم زينيث بتصميم سخانات المياه وتصنيعها وتوزيعها وصيانتها وفق فلسفتها التي تؤكد على السلامة والموثوقية والقيمة المتميزة من خلال توظيف أحدث التقنيات.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "يسعدنا التعاون مع زينيث لتوريد أفضل سخانات المياه الحديثة للمرحلة الثالثة من ريفيرا. لقد كثفنا جهود الشراء من الناحيتين الكمية والنوعية لتحقيق المزيد من التقدم في مهمتنا الشاملة المتمثلة في إثراء حياة المقيمين في مشاريعنا، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، مع قدرتنا على تجاوزها في أغلب الأحيان".

ويمثل ريفيرا جانباً من محفظة عزيزي الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، كما يعد هذا المشروع وجهة أنيقة على الواجهة البحرية، وتضم وفق المخطط الرئيسي 75 مبنى متوسط وعالي الارتفاع، توفر جميعها عند اكتمالها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية، وتقع جميعها وسط مراكز الأعمال والترفيه والتجزئة في المدينة.

وصمم ريفيرا لتقديم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، من حيث الفن المعماري والاحتفال ببهجة الحياة والروح. ويمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع وجود العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

وتستعد عزيزي الآن لإكمال بقية عمليات التسليم للعام 2022. وفي الآونة الأخيرة، سلّمت المباني السبعة الأولى في المرحلة الأولى من ريفيرا، ومشروع كريك فيوز 1 المكون من 634 وحدة في قلب مدينة دبي الطبية.

وبفضل موقعها الاستراتيجي قرب ميدان ون مول الذي لا يزال قيد الإنشاء، ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى أهم الوجهات في دبي، يمثل ريفيرا أحد أبرز مشاريع عزيزي حتى الآن.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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