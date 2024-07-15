دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقية مع شركة "يوني جلف للتطوير" ومقرها دولة الإمارات، لتوفير مواد عزل حراري مرنة عالية الجودة لمشروع عزيزي ڤينيس متعدد الاستخدامات في دبي الجنوب، والمرحلة الرابعة من مشروع ريفييرا الضخم في مدينة محمد بن راشد.

وأعرب فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، عن سعادته بهذا التعاون مع "يوني جلف للتطوير"، مؤكدّاً أن الحلول المستدامة المبتكرة التي تقدمها الشركة تتناسب تمامًا مع رؤية عزيزي لمشاريعها " ڤينيس" و"ريفييرا". وقال: "تهدف الشراكة إلى الارتقاء بهذه المشاريع إلى آفاق جديدة من خلال جعلها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة ومسؤولة بيئياً. سنعمل معاً على تطوير مساحات مميزة وصديقة للبيئة تعكس التزامنا المتبادل بالجودة والتميز والحياة المستدامة".

ومنذ إنشائها في عام 1998، أصبحت شركة "يوني جلف للتطوير" لاعبًا بارزًا في الحلول المستدامة عبر العديد من المجالات، منها الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات الخضراء والزراعة المستدامة. وقد تحولت الشركة من الاعتماد على تقنيات الكتلة الحيوية إلى استخدام أبرز حلول الطاقة المبتكرة، بما في ذلك نظام حاصل على براءة اختراع لتحويل الحركة الميكانيكية إلى كهرباء، ومعالجة ندرة المياه وتعزيز الزراعة المستدامة. وتلتزم الشركة بالمساهمة في تشكيل مستقبل أكثر خضرة واستدامة من خلال تبنيها لمعايير المسؤولية المجتمعية وحوكمة الشركات.

وسيضم مشروع عزيزي ڤينيس أكثر من 30 ألف وحدة سكنية في 100 مجمع سكني، وأكثر من 400 فيلا ومنزل فاخر، وتتولى عزيزي دور المطور الرئيس المسؤول عن إنشاء المباني والطرق وجميع البنية التحتية للمشروع.

ويوجد في قلب عزيزي ڤينيس بوليفارد فاخر للمشاة، وسيكون مفتوحاً في الشتاء ومغطى بالزجاج في الصيف لضمان مساحة يمكن التحكم بدرجة حرارتها لراحة الزوار على مدار العام. وتقع على جانبي عزيزي بوليفارد المباني المكونة من ثلاثة طوابق، وأفضل المحلات والعلامات التجارية وخيارات السهر والترفيه، إضافة إلى المطاعم التي تضم الأطباق العالمية، ليكون البوليفارد نقطة اهتمام جديدة وفريدة على خريطة المعالم السياحية الرائعة في المدينة.

وهناك عامل جذب رئيس آخر، سيتم تطويره داخل عزيزي ڤينيس، وهو عزيزي أوبرا في قلب البوليفارد، كما تم بناؤها وفقاً لأعلى المعايير المعاصرة في التصميم والهندسة المعمارية، وستصبح واحدة من أبرز الأماكن لإقامة الفعاليات الثقافية والمجتمعية في دبي.

ويعدّ مشروع ريفييرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة واجهة بحرية فاخرة، ويضم 75 مبنى متوسط وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية.

وصُمم ريفييرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفييرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

وبفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من ميدان ون مول القادم ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى أبرز الوجهات في دبي، يمثل ريفييرا أحد أهم مشاريع عزيزي وأكثرها جاذبية في السوق.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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