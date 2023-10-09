[دبي - الإمارات العربية المتحدة] – أعلنت عزيزي، شركة التطوير العقاري الخاصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن التوصل إلى شراكة مع مارازي الإيطالية الشهيرة، لتسهم في إضفاء لمسة إضافية من الحرفية والرقي بلمسات إيطالية مرموقة على المرحلة الرابعة من مشروع ريفيرا الضخم في قلب مدينة محمد بن راشد.

وستقوم مارازي بتوفير بلاط السيراميك والبورسلين الفاخر، ومجموعة متميزة من الفسيفساء والبلاط الحجري الطبيعي الرائع للمرحلة الرابعة من هذا المشروع، ما يضيف له مستوى عالياً من الفخامة والأناقة الجمالية. وستشمل مساهمة مارازي في هذه المرحلة منتجات البلاط المتميزة بألواح يبلغ مقاسها 120 × 120 سنتمتراً لغرف المعيشة لتضاهي طبيعة الرخام، وبلاط الحمامات بمقاس 60 × 120 سنتمتراً، وألواحاً أخرى مصممة خصيصاً لأسطح المطبخ والخزانات.

وكانت مارازي قد تأسست في العام 1935 في إيطاليا، وهي شركة عالمية متميزة في صناعة بلاط السيراميك والبورسلين. وتشتهر بمحفظة منتجاتها الراقية الواسعة، وتؤكد بقوة على الابتكار والاستدامة في تصميماتها وعملياتها التصنيعة. وبصفتها إحدى الشركات التابعة لمجموعة "موهوك"، الرائدة في صناعة بلاط الأرضيات، تستفيد من حضورها القوي والتزامها الراسخ بالجودة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع مارازي للمرحلة الرابعة من مشروعنا الضخم ريفيرا. ويعد هذا التعاون خطوة كبيرة، لأنه يجمع بين طرفين ملتزمين بالتميز. وتتوافق خبرة مارازي في توفير حلول البلاط المتميزة تماماً مع رؤيتنا المتمثلة في ضمان الجودة الاستثنائية في كافة مشاريعنا. ونتطلع معاً لإرساء معايير جديدة للفخامة والرقي، لتكون المرحلة الرابعة من من هذا المشروع نموذجاً للأناقة في المشهد العقاري".

ويعتبر ريفيرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة أنيقة على الواجهة البحرية في قلب مدينة محمد بن راشد. ووفق المخططات الرئيسية، يضم المشروع 75 مبنى متوسطة ​​الارتفاع توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية عند اكتمالها.

وصمم ريفيرا لتقديم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، من حيث الفن المعماري والاحتفال ببهجة الحياة والروح. ويمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع وجود العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

ويمثل ريفيرا أحد أهم مشاريع عزيزي وأكثرها جاذبية في السوق، بفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من ميدان ون مول القادم ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى العديد من أبرز الوجهات في دبي.

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