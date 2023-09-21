لابست توفر التجهيزات للمناطق الخارجية وملاعب الأطفال، وتقوم بتوريد معدات لعب الأطفال للمرحلتين الثانية والثالثة من ريفيرا، مشروع عزيزي الضخم في مدينة محمد بن راشد

[دبي - الإمارات العربية المتحدة]– أعلنت عزيزي، شركة التطوير الخاصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن التوصل إلى شراكة مع العلامة التجارية الفنلندية الشهيرة "لابست"، لتزويد معدات لعب الأطفال المتميزة، بما في ذلك القباب السماوية للعب ومنحدرات التزحلق والأراجيح والمزيد غيرها، للمرحلتين الثانية والثانية من ريفيرا، مشروع عزيزي الضخم في قلب مدينة محمد بن راشد.

وتأسست "لابست" في العام 1970، وتعدّ شركة عالمية رائدة في مجالات تصميم وتصنيع وتركيب مساحات اللعب الخارجية بطرق مبتكرة، إضافة إلى معدات اللياقة البدنية والحلول الترفيهية الأخرى. وبفضل التزامها بالاستدامة والسلامة، يمكن لهذه الشركة توفير مجموعة واسعة من المنتجات المناسبة لاحتياجات الأشخاص من جميع الأعمار والقدرات، ولتسهم من خلالها في تعزيز النشاط البدني والتفاعل الاجتماعي والرفاهية. ونظراً لحرصها على الجودة والممارسات الصديقة للبيئة، تمكنت من اكتساب سمعة مرموقة، كشريك يمكن الوثوق به في تعزيز البيئات العامة للأجيال المتعاقبة.

وتعليقاً على الشراكة الجديدة، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: “يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع "لابست"، الشركة العالمية المشهورة في مجال تصنيع مستلزمات الملاعب الخارجية ومعدات لعب الأطفال فائقة الجودة. ويتوافق نهج هذه الشركة بسلاسة مع رؤيتنا للمرحلتين الثانية والثالثة من ريفيرا، وتركيزنا على الجودة والاستدامة، وضمان مجموعة شاملة من المرافق التي تعزز الرفاهية والشعور بالانتماء بين العائلات المقيمة في هذا المشروع. ومن خلال تعاوننا مع العلامات التجارية المرموقة والراقية مثل "لابست"، نؤكد حرصنا على التميز في السوق العقاري".

ويعتبر ريفيرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة أنيقة على الواجهة البحرية في قلب مدينة محمد بن راشد. ووفق المخططات الرئيسية، يضم المشروع 75 مبنى متوسطة ​​الارتفاع توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية عند اكتمالها.

وصمم ريفيرا لتقديم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، من حيث الفن المعماري والاحتفال ببهجة الحياة والروح. ويمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع وجود العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

ويمثل ريفيرا أحد أهم مشاريع عزيزي وأكثرها جاذبية في السوق، بفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من ميدان ون مول القادم ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى العديد من أبرز الوجهات في دبي.

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