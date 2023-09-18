[دبي - الإمارات العربية المتحدة] – أعلنت عزيزي، شركة التطوير الخاصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن التوصل إلى شراكة مع العلامة التجارية الأمريكية البارزة "كوهلر" لتزويد الأدوات الصحية المتميزة، بما في ذلك أطقم وخلاطات الحمّامات وأحواض الغسيل وغيرها من المواد للمرحلة الرابعة من مشروعها الضخم ريفيرا في قلب مدينة محمد بن راشد.

ومنذ تأسيسها في العام 1873، تطورت "كوهلر" لتصبح شركة رائدة عالمياً، وتشتهر بمكانتها المرموقة في قطاع الأدوات الصحية وخطها الواسع من منتجات المطابخ والحمامات. وقامت الشركة بتوسيع عملياتها لتصبح رائدة عالمياً في أنظمة توليد الطاقة والصناعات التابعة لها.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "يسعدنا الدخول في شراكة مع كوهلر، الشركة العالمية الرائدة في مجال تصنيع أرقى الأدوات الصحية والخزائن والبلاط وغيرها من المنتجات في العالم. إننا نرى في هذه الشركة شريكاً مثالياً للمرحلة الرابعة من ريفيرا. ومن خلال تعاوننا مع العلامات التجارية المرموقة مثل "كوهلر"، يمكننا الارتقاء بمعايير الجودة في مشاريعنا، وتعزيز مكانتنا كشركة بارزة ومتطورة في القطاع العقاري".

ويعتبر ريفيرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة أنيقة على الواجهة البحرية في قلب مدينة محمد بن راشد. ووفق المخططات الرئيسية، يضم المشروع 75 مبنى متوسطة ​​الارتفاع توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية عند اكتمالها.

وصمم ريفيرا لتقديم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، من حيث الفن المعماري والاحتفال ببهجة الحياة والروح. ويمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع وجود العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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