دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت عزيزي للتطوير العقاري، المطور الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدّة، اتفاقية مع شركة "فيوريت" ومقرها دولة الإمارات، والمتخصصة في أسطح الأرضيات والجدران الفاخرة، لتوريد بلاط أحواض السباحة عالي الجودة لمشروع "عزيزي ڤينيس" متعدد الاستخدامات في دبي الجنوب، والمرحلة الرابعة من "مشروع ريفييرا" في مدينة محمد بن راشد.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "يسعدنا التعاون مع شركة فيوريت الرائدة، التي تتوافق خبرتها كُلياً مع رؤيتنا للارتقاء بمشروعي ڤينيس وريفييرا إلى مستويات غير مسبوقة من الرقي والرفاهية. ومن خلال هذا التعاون، نسعى إلى إنشاء مساحات استثنائيّة تجسد التزامنا المشترك بالجودة والتميز".

وتتميّز شركة "فيوريت" بحلولها المخصصة للأرضيات والجدران، والتي تمزج بين الحرفية الاستثنائية والمواد عالية الجودة مثل الحجر الطبيعي والرخام والبورسلين. وتقدّم الشركة خدماتها للمشاريع السكنية والتجارية على حد سواء، حيث تقوم بتخصيص كل تصميم لتلبية الاحتياجات الجمالية والوظيفية الفريدة لعملائها. ومن خلال توسيع نطاق عملها دولياً، تتعامل "فيوريت" أيضًا مع مشاريع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وبفضل التزامها في تحقيق التميز والابتكار، ترسّخ الشركة معايير جديدة في القطاع، مما يضمن المساهمة في تعزيز الجودة والأناقة لكل مشروع.

وسيضم مشروع عزيزي ڤينيس أكثر من 30 ألف وحدة سكنية في 100 مجمع سكني، وأكثر من 400 فيلا ومنزل فاخر، وتتولى عزيزي دور المطور الرئيس المسؤول عن إنشاء المباني والطرق وجميع البنية التحتية للمشروع.

ويوجد في قلب عزيزي ڤينيس بوليفارد فاخر للمشاة، وسيكون مفتوحاً في الشتاء ومغطى بالزجاج في الصيف لضمان مساحة يمكن التحكم بدرجة حرارتها لراحة الزوار على مدار العام. وتقع على جانبي عزيزي بوليفارد المباني المكونة من ثلاثة طوابق، وأفضل المحلات والعلامات التجارية وخيارات السهر والترفيه، إضافة إلى المطاعم التي تضم الأطباق العالمية، ليكون البوليفارد نقطة اهتمام جديدة وفريدة على خريطة المعالم السياحية الرائعة في المدينة.

وهناك عامل جذب رئيس آخر، سيتم تطويره داخل عزيزي ڤينيس، وهو عزيزي أوبرا في قلب البوليفارد، كما تم بناؤها وفقاً لأعلى المعايير المعاصرة في التصميم والهندسة المعمارية، وستصبح واحدة من أبرز الأماكن لإقامة الفعاليات الثقافية والمجتمعية في دبي.

ويعدّ مشروع ريفييرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة واجهة بحرية فاخرة، ويضم 75 مبنى متوسط وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية.

وصُمم ريفييرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفييرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

وبفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من ميدان ون مول القادم ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى أبرز الوجهات في دبي، يمثل ريفييرا أحد أهم مشاريع عزيزي وأكثرها جاذبية في السوق.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

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