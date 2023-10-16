تكنوجيم توفر أحدث المعدات الرياضية للمرحلة الثالثة من ريفيرا، مشروع عزيزي الضخم في مدينة محمد بن راشد

[دبي - الإمارات العربية المتحدة] – أعلنت عزيزي، شركة التطوير العقاري الخاصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن التوصل إلى شراكة مع تكنوجيم الإيطالية الشهيرة، لتوريد مجموعة شاملة من معدات الصالات الرياضية المتميزة عبر مرافق اللياقة البدنية في 13 مبنى ضمن المرحلة الثالثة من ريفيرا، مشروع عزيزي الضخم بمدينة محمد بن راشد.

وكانت تكنوجيم قد تأسست في العام 1983 في إيطاليا، وتعد إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال معدات اللياقة البدنية المبتكرة وأنظمة الصحة المعززة بالحلول الرقمية. واشتهرت الشركة بتصميماتها الأنيقة والصديقة للبيئة، كما تمكنت من التوصل إلى شراكات مع نخبة الرياضيين والفرق الرياضية، وحصلت على احترام عالمي واسع تقديراً لمنتجاتها وخدماتها الراقية..

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: "يسعدنا الإعلان عن تعاوننا مع تكنوجيم الشهيرة عالمياً لما تحظى به من تقدير واسع النطاق. وتتوافق هذه الشراكة تماماً مع رؤيتنا لريفيرا، وخاصة التركيز على الجودة وتوفير مجموعة واسعة من المرافق التي تعزز الرفاهية والشعور بالانتماء للمجتمع بين المقيمين في هذا المشروع. إن هذا التعاون مع العلامات التجارية المرموقة مثل "تكنوجيم"، من شأنه أن يعزز التزامنا بالتميز على مستوى القطاع العقاري".

ويعتبر ريفيرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة أنيقة على الواجهة البحرية في قلب مدينة محمد بن راشد. ووفق المخططات الرئيسية، يضم المشروع 75 مبنى متوسطة ​​الارتفاع توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية عند اكتمالها.

وصمم ريفيرا لتقديم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، من حيث الفن المعماري والاحتفال ببهجة الحياة والروح. ويمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع وجود العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

ويمثل ريفيرا أحد أهم مشاريع عزيزي وأكثرها جاذبية في السوق، بفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من ميدان ون مول القادم ومضمار ميدان الذي يستضيف كأس دبي العالمي، إضافة إلى العديد من أبرز الوجهات في دبي.

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