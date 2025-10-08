دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت شركة عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، شراكة مع شركة "برايم لصناعات التكييف" (Prime A/C Industries LLC)، المزود الرائد لحلول التكييف والتهوية في الدولة، لتوريد مراوح التهوية المحوريّة من العلامة التجارية "إل تي آي" (LTI) السنغافورية، بما فيها مراوح سحب الدخان والمراوح الخطيّة، ما يضمن أداءً موثوقاً في أنظمة التهوية والتحكم في الدخان عبر مشاريع "عزيزي" السكنية ومتعددة الاستخدامات في مختلف أنحاء الدولة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات عزيزي: "يسعدنا التعاون مع شركة "إل تي آي سنغافورة"، المزود الرائد لحلول التهوية المتقدمة، والمعروف بأنظمته الموثوقة عالية الأداء في مجالات التهوية والتحكم في الدخان. ومع مواصلتنا تطوير مجتمعات سكنية متميزة في دبي وخارجها، فإن ضمان تدفق الهواء الأمثل وكفاءة أنظمة التهوية والتحكم في الدخان يُعدّ أمراً أساسياً. وتعكس شراكتنا مع "إل تي آي سنغافورة" المعروفة بخبرتها الطويلة وكفاءة حلولها التزامنا بتطوير مشاريع حديثة وجاهزة للمستقبل، تعزز جودة حياة عملائنا".

وتُعدّ شركة "برايم لصناعات التكييف"، التي تأسست في دولة الإمارات من الشركات الإقليمية الرائدة في مجال تصنيع وتوريد أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد المخصّصة للمشاريع الإنشائية الكبرى. وتتميز مراوحها بقدرتها العالية على استخراج الدخان، وضمان تدفق الهواء بكفاءة عالية، وأدائها التشغيلي طويل الأمد، بما يتوافق مع أعلى المواصفات الفنية ومتطلبات السلامة في المجتمعات السكنية والمتكاملة الحديثة. وبخبرةٍ تمتد لأكثر من عقدٍ من الزمن، تُعد القدرات التصنيعية والتوزيعية الإقليمية للشركة عاملاً استراتيجياً يدعم شراكتها مع "عزيزي" في مسيرتها نحو تنفيذ وتشغيل محفظتها المتنامية من المشاريع في جميع أنحاء دبي.

وتتمتّع شركة "إل تي آي سنغافورة" بخبرةٍ تمتد لأكثر من 30 عاماً في تصميم وتصنيع أنظمة التحكم في التهوية المتطورة، واكتسبت سمعة مرموقة في جميع أنحاء آسيا بفضل جودتها وموثوقيتها. وحصلت المراوح التي تنتجها الشركة على اعتماد "AMCA"، وتم تصميمها لتوفير أداءٍ فائق مع مستويات ضجيج منخفضة وعمرٍ تشغيلي طويل. وتتميز هذه المراوح بشفرات مصنوعة من الألمنيوم المصبوب ومحرّكات معتمدة بمعايير "IEC" (فئة الحماية IP55، الفئة الحرارية F/H)، ما يضمن تدفق هواء قوي يصل إلى 360,000 متر مكعب في الساعة مع الحفاظ على الكفاءة والاستقرار. كما صُمّمت لتحمّل درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 300 درجة مئوية، لتلبية متطلبات شفط الدخان والتشغيل المستمر، ما يجعلها مثالاً للهندسة الدقيقة والأداء الموثوق في أنظمة التهوية والتحكم في الدخان عالية الكفاءة.

ويعد "عزيزي ميلان" مشروعاً سكنياً رائداً يعتمد في تصميمه على مبادئ الاستدامة والطبيعة، إضافةً إلى الثقافة الراقية التي تميز مدينة ميلانو، ليجلب سحر إيطاليا إلى قلب دبي. ويمتد المشروع الذي تتجاوز قيمته الإجمالية 75 مليار درهم على مساحة شاسعة تبلغ 40 مليون قدم مربع، ما يجعله واحداً من أكبر المجمعات السكنية متعددة الاستخدامات في الإمارات. كما يستهدف المخطط الرئيسي استيعاب 144,000 نسمة، ويضم 800 غرفة فندقية.

واستُلهم مفهوم "عزيزي ميلان" من التراث الثقافي الغني لمدينة ميلانو، حيث تضفي أقواسه الجريئة وعناصر تصميمه لمسة جمالية وعملية فريدة. ويُجسد هذا المشروع الرقي الإيطالي، ويدعو المستثمرين لعيش تجربة تتمحور حول الاستمتاع بلحظات الحياة اليومية. ومن المتوقع أن يصبح المشروع مركز الموضة في المنطقة من خلال شبكة من شوارع الموضة المخصصة للمشاة، يحمل كل منها طابعاً خاصاً، مثل شارع للعطور وآخر لمستحضرات التجميل، بالإضافة إلى شوارع للأزياء والحقائب. ومع وجود عدد كبير من ماركات الأزياء الراقية، والمتاجر الصغيرة، والمقاهي والمطاعم الفاخرة، سيشكل "عزيزي ميلان" وجهة مثالية للراغبين بالاستمتاع بحيوية المدينة بعد ساعات العمل، ولمن يرغبون في حضور عروض الأزياء العالمية والفعاليات المرموقة التي ستُقام هناك.

وتُعتبر الاستدامة أحد الركائز الأساسية التي توجه جميع جوانب تطوير هذا المشروع العصري الخالي من الكربون. وبالإضافة إلى تبني مجموعة متنوعة من ممارسات البناء الصديقة للبيئة، سيتضمن كل مبنى حديقة رائعة على السطح، وستُزرع جميع الأسطح والمنصات والمناطق المحيطة بالوحدات السكنية بأشجار وزهور. كما ستُحيط المسابح اللامتناهية بمساحات خضراء جميلة. ومن خلال المصاعد البانورامية، التي تُعد تحفة معمارية في كل مبنى، سيتمكن السكان والزوار من الاستمتاع بإطلالات شاملة على الطبيعة المحيطة، مع نوافيرها وعناصرها المائية المتنوعة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الملاعب الرياضية والمرافق الأخرى التي ستُثري حياة السكان وتعزز شعورهم بالانتماء إلى المجتمع.

ويُعد "عزيزي ميلان" ملاذاً حيوياً مكتفٍ ذاتياً، ويضم مشاريع سكنية متنوعة ومركزاً تجارياً ضخماً وفنادق فاخرة ومناطق تجارية ومكاتب. كما يشمل المشروع مرافق أساسية تلائم الحياة العصرية، مثل المدارس والحضانات والمساجد والمرافق الصحية والحدائق. وتتميز أطول أبراجه، التي تشكل الأفق الشمالي، بارتفاع يبلغ 70 طابقاً، بينما تشكل المباني المنخفضة ومتوسطة الارتفاع، التي تتراوح بين 25 إلى 35 طابقاً، الجزء المركزي من المشروع، ما يسهل الانتقال إلى أجواء سكنية أكثر هدوءاً. ويعكس التصميم مبادئ تخطيط مركزية تعزز الحركة السلسة، ما يقلل من الازدحام. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر القناة الخلابة واجهة بحرية فريدة للمقيمين.

ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي على شارع الشيخ محمد بن زايد (E311)، وهو أحد أبرز الشوارع في الدولة الذي يربط بين أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، ويبعد أقل من خمس دقائق سيراً على الأقدام عن أقرب محطة مترو على "الخط الأزرق".

ويأتي المشروع استكمالاً لنجاح مشروعي "ريفييرا" في مدينة محمد بن راشد و"ڤينيس" في دبي الجنوب، حيث تتولى عزيزي دور المطور الرئيسي، مشرفةً على شبكات الطرق والبنية التحتية العامة. ويعكس هذا المشروع التزام الشركة بالتطوير الشامل، ما يضمن توفير بيئة متكاملة ومدروسة بعناية تلبي احتياجات السكان.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" وعزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، وجُزر دبي، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.

