دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، شراكة مع "ألوميل العالميّة Alumil S.A"، الشركة المتخصّصة بإنتاج أنظمة الألمنيوم للواجهات والأسقف المعماريّة، بهدف تزويد عدة مشاريع في مدينة محمد بن راشد، ودبي الجنوب، بما في ذلك مشاريع " ڤينيس"، و"ريفييرا"، و"بيتش فرونت 1"، بنوافذ وأبواب عالية الجودة عبر "ألوميل الشرق الأوسط"، إحدى فروع الشركة العالميّة.

وقال تيزيان راب، مدير العلاقات العامة والاتصالات في عزيزي للتطوير العقاري: "يسعدنا التعاون مع ‘ألوميل’، التي تتماشى حلولها المتطوّرة تمامًا مع رؤيتنا في إنشاء مشاريع عالميّة المستوى مصمّمة لتعزيز جودة الحياة لسنوات طويلة. تعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ في استخدام أفضل المواد في مشاريعنا، وضمان استدامتها وأدائها العالي".

ومع إرث يمتد لأكثر من 30 عامًا، أثبتت "ألوميل العالميّة" مكانتها باعتبارها شركة رائدة ومرموقة في صناعة النوافذ والأبواب. وتوفر الشركة حلولاً متطورة للمشاريع السكنية والتجارية والصناعية على مستوى العالم، وتشتهر بمنتجاتها الموفرة للطاقة وطويلة الأمد، وتستمر في دفع حدود التميّز والابتكار في مجال البناء مع الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة والتكنولوجيا المتقدّمة.

وسيضم مشروع "عزيزي ڤينيس" أكثر من 36 ألف وحدة في 100 مجمع سكني، وأكثر من 109 منازل فائقة الفخامة، وتتولى عزيزي دور المطور الرئيس المسؤول عن إنشاء المباني والطرق وجميع البنية التحتية للمشروع.

كما يتميز المشروع ببحيرته الضخمة وبلونها الأزرق الكريستالي، مع وجود العديد من الشواطئ التي تحيط بجميع مبانيها السكنية والفلل والمنازل الفخمة، إضافة إلى المساحات المخصصة للترفيه والتجزئة والأنشطة التجارية المختلفة. وستحيط الشواطئ بالمياه الفيروزية والمحلاة والمفلترة، إضافة إلى مسار لركوب الدراجات والجري بطول 8 كيلومترات، ومرافق اليوغا والأنشطة الرياضية الأخرى، وممشى يضم مجموعة واسعة من المطاعم والمحلات المتخصصة. وتكتمل عناصر "عزيزي ڤينيس"، مع وجود المساحات الخضراء الكثيفة، والمصممة بشكل جميل في جميع أرجائه.

ويُعتبر "الحيّ الثقافي" في دبي الجنوب من بين الميزات الرئيسة المخطط لها في مشروع "عزيزي ڤينيس"، والتي ستضم مجموعة من المرافق البارزة مثل دار الأوبرا والمسرح وقاعة المعارض وأكاديمية الفنون المسرحية. وقد صُمم هذا المشروع ليعكس المشهد الثقافي النابض بالحياة والمتنوع في دبي، ويهدف إلى جذب الفنانين والمبدعين من جميع أنحاء العالم. ومن خلال المزج بين الفن والثقافة، سيعمل الحي الجديد كمركز حيوي، ما يثري تجارب كل من المقيمين والزوار في دبي الجنوب بمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات.

وتَعِد مجموعة المرافق المميّزة في دبي الجنوب بتعزيز المشهد الفني للإمارة، بما في ذلك دار أوبرا تتسع لـ 2500 مقعد في قلب الحيّ، صممتها شركة زها حديد للهندسة المعمارية، وتتميز بتصميم مستقبلي رائد وتكنولوجيا صوتية وبصرية متطورة لضمان تجربة فنية استثنائية. بالإضافة إلى ذلك، سيضم الحيّ مسرحًا يتسع لـ 400 مقعد يوفر مساحة مرنة مناسبة لمجموعة متنوعة من العروض، مثل الدراما والكوميديا ​​وورش العمل الفنية والفعاليات الصغيرة. وتكمل هذه المساحات قاعة عرض كبيرة تتسع لما يصل إلى 2000 مشارك، مصممة لاستضافة معارض متنوعة كالأعمال الفنية التقليدية والإبداعات الرقمية المبتكرة. كما ستشمل المنطقة أكاديمية متخصصة للفنون المسرحية مكرسة لتطوير وصقل مواهب الفنانين الطموحين، وتلعب دورًا حاسمًا في تشكيل مستقبل المشهد الثقافي النابض بالحياة في الإمارات العربية المتحدة.

ويوفّر هذا المشروع كذلك بوليفارد فاخر للمشاة، وسيكون مفتوحاً في الشتاء ومغطى بالزجاج في الصيف لضمان مساحة يمكن التحكم بدرجة حرارتها لراحة الزوار على مدار العام. وتقع على جانبي عزيزي بوليفارد المباني المكونة من ثلاثة طوابق، وأفضل المحلات والعلامات التجارية وخيارات السهر والترفيه، إضافة إلى المطاعم التي تضم الأطباق العالمية، ليكون البوليفارد نقطة جذب جديدة وفريدة على خريطة المعالم السياحية الرائعة في دبي.

وباعتباره معلماً سياحياً رئيساً، ونقطة جذب محلية راقية، يتوقع أن يستقبل "عزيزي ڤينيس" أكثر من 30 ألف زائر يومياً. وسيوفر هذا المشروع الفخم فندقين من فئة الخمس نجوم، تملكهما وتديرهما عزيزي عند مداخله، إضافة إلى فندق خاص يقع على الجزيرة وسط البحيرة. وسيتم توفير عدد كبير من مواقف السيارات تحت الأرض، لمنح عشرات الآلاف من الزوار يومياً سهولة الوصول إلى عزيزي بوليفارد وعزيزي أوبرا.

وسيحتوي المشروع على مستشفى متكامل الخدمات، وروضة أطفال، ومدارس للصفوف من الأول وحتى المرحلة الثانوية، وطريق رئيس بتصميم جميل ومناظر طبيعية بطول 4 كيلومترات، وسيكون محاطاً بخيارات إضافية من المطاعم ومحلات التسوق. وسيركز المشروع بشكل قوي على الأطفال، مع مجموعة واسعة من المرافق المصممة خصيصاً لهم، والعديد من المناطق الآمنة التي يمكنهم التجوال واللعب فيها بحرية. وسيتم تزويد المشروع بالعديد من ميزات الإضاءة المذهلة على واجهات المباني وخارجها، إضافة إلى نوافير المياه الموسيقية والراقصة، التي ستضيف إحساساً ليلياً احتفالياً إلى البحيرة والبوليفارد والأوبرا. وسيتم تزيين عزيزي بوليفارد، والمشروع عموماً، بتصاميم وديكورات فاخرة في كافة المواسم والعطلات والاحتفالات السنوية، ما يزيد من جماله، كواحدة من أكثر المناطق جاذبية للزيارة في دولة الإمارات.

من جهته يعدّ مشروع ريفييرا جزءاً من محفظة عزيزي الحائزة على الكثير من الجوائز، كما يمثل وجهة واجهة بحرية فاخرة، ويضم 75 مبنى متوسط وعالي الارتفاع، توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية.

وصُمم ريفييرا ليقدم نمط الحياة الفرنسي المتوسطي إلى دبي، ليس فقط من حيث الجوانب المتعلقة بالفن المعماري، وإنما أيضاً للاحتفال ببهجة الحياة والروح، كما أنه يمثل وجهة بارزة جديدة للأغراض السكنية والتجارية، مع العديد من مساحات التجزئة. ويتميز ريفيرا بوجود ثلاث مناطق، وهي: بوليفارد التجزئة الواسع، والممشى حول البحيرة الكريستالية بطول 2.7 كيلومتر حيث يوجد العديد من المطاعم والمحلات، وحديقة لو جاردين التي توفر مساحة اجتماعية واسعة خضراء.

ويمكن زيارة معرض مبيعات عزيزي للتطوير العقاري في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

-انتهى-

#بياناتشركات