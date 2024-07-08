مسقط: تأكيدا على جهوده المستمرة لمنح عملائه تجربة مصرفية مميزة، يقدم البنك الوطني العُماني حساب الخدمات المصرفية المتميزة المصمم خصيصًا لتوفير حلول مخصصة وعالية الجودة تلبي احتياجات عملائه المختلفة، وتدعمهم لتحقيق تطلعاتهم المالية المستقبلية. وصُمم هذا الحساب للأفراد الذين تتراوح رواتبهم من 1000 ريال عماني إلى 2999 ريال عماني، أو الذين يحتفظون بوديعة بقيمة 10000 ريال عماني، مما يعكس التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية مميزة تتناسب مع أسلوب حياة العملاء.

وفي حديثه حول المنتج، قال علي بن مصطفى اللواتي، مساعد المدير العام ورئيس الأعمال المصرفية الخاصة والشرائح في البنك الوطني العُماني:" نلتزم في البنك الوطني العماني بتقديم خدمات استثنائية واستشارات مالية مخصصة، مما يؤكد مكانتنا كشريكٍ مصرفيٍ موثوقٍ به في الرحلة المالية لعملائنا، إن خدماتنا مصممة لتلبية احتياجات العملاء المتجددة باستمرار، مما يضمن حصولهم على الخدمات التي تواكب تطلعاتهم. وعبر تقديم محفظة مخصصة لعملائنا، فإننا ندعمهم لتعزيز استثماراتهم والتخطيط لبناء مستقبل مالي آمن. وبدءًا من الأسعار التفضيلية على خيارات التمويل، والحدود العالية لبطاقات الخصم، إلى الخصومات الحصرية على الأطعمة والتسوق والترفيه، فإننا نضمن أن يحظى عملاؤنا على مزايا فريدة من نوعها، حيث نسعى دائما في البنك الوطني العماني إلى الابتكار المستمر وتطوير منتجاتنا لضمان حصول عملاء الخدمات المصرفية المتميزة على خدمات عالية الجودة تتوافق مع متطلباتهم".

ويقدم حساب الخدمات المصرفية المتميزة مجموعة واسعة من المميزات، بما في ذلك خطة الاستثمار المنظّم، والتي تتطلب حدًّا أدنى للاستثمار الشهري قدره 100 ريال عماني فقط. ويمكن للعملاء الاستفادة من الأسعار الخاصة والمخفّضة لخيارات التمويل، والحصول على بطاقة ائتمان مجانية مدى الحياة على حسب معدل الإنفاق، والوصول إلى سقف أعلى للسحب والإنفاق من بطاقة الخصم المباشر.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم حساب الخدمات المصرفية المتميزة مجموعة من المزايا الحصرية التي تلائم أسلوب حياة العملاء، حيث يمكن لهؤلاء الاستمتاع بخصومات مميزة من خلال تطبيق فيزا إكسبيرينس من (إنترتينر) على المطاعم والتسوق والأنشطة الترفيهية. كما يمكنهم السفر براحة بال مع إمكانية الدخول لصالات المطارات من خلال بطاقة الائتمان البلاتينية الخاصة بهم، بالإضافة إلى الحصول على 2000 نقطة مكافأة مجانية ترحيبية عند فتح الحساب.

ويقدم حساب الخدمات المصرفية المتميزة تجربة مصرفية سلسة وحصرية للعملاء، من خلال توفير خدمات حصرية مثل مدير علاقات مخصص لتلبية جميع متطلباتهم المصرفية، وخبير إدارة ثروات معتمد للمساعدة في الحفاظ على مواردهم المالية وتعزيزها، والأولوية في الخدمة في جميع الفروع، والأولوية في الخدمة عند استخدام تطبيق الخدمات المصرفية.

يمكنكم الاطلاع على التفاصيل المتعلقة بمجموعة حسابات البنك الوطني العماني ومنتجاته وعروضه الحصرية على الموقع الإلكتروني www.nbo.om، أو التواصل المباشر مع مركز اتصال البنك على الرقم ٢٤٧٧٠٠٠٠ أو عبر تطبيق الخدمات المصرفية من البنك الوطني العماني.

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