الفعاليات الترفيهية تجذب العائلات لعروض التسوق في مختلف مدن ومناطق الشارقة

تخفيضات تصل إلى 75% والتجار يتحدثون عن زيادة في المبيعات

الشارقة: تتواصل في الأسواق والمراكز التجارية في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة فعاليات عروض الشارقة للتسوق، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، محققة انتعاشًا كبيرًا في قطاع التجزئة، ومقدمة لسكان وزوار الإمارة تجربة تسوق فريدة تمتد حتى 19 يناير الجاري، في موسم تجاري وترفيهي استثنائي يحظى بتفاعل الجمهور.

وتشهد مراكز التسوق والمحلات التجارية المشاركة في الحدث إقبالاً كثيفاً من المتسوقين الذين يستفيدون من التخفيضات الكبرى التي تصل إلى 75% على أفخر العلامات التجارية العالمية ومختلف المنتجات الاستهلاكية، في ظل الأجواء الاحتفالية والأنشطة الترفيهية المتنوعة التي أسهمت في استقطاب الزوار من داخل الإمارة وخارجها.

زيادة في المبيعات

وأعرب عدد من التجار المشاركين في العروض عن رضاهم تجاه النتائج الإيجابية التي تحققها العروض والتي انعكست بشكل إيجابي على أنشطتهم التجارية وأسهمت في زيادة مبيعاتهم، وأشادوا بجودة التنظيم والتنسيق وما تميزت به هذه الدورة من عروض الشارقة للتسوق التي قدمت باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية الجاذبة للجمهور والأنشطة التسويقية المبتكرة.

تنشيط الحركة الاقتصادية

وأكد جمال بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن نسخة العروض التي بدأت نهاية العام وامتدت لتشمل ما يقرب من ثلاثة أسابيع من العام الجديد تكتسب أهميتها من الدور الذي تلعبه في تنشيط الحركة الاقتصادية في الإمارة وزيادة مبيعات المشاركين في العروض، حيث تسهم التخفيضات والعروض المقدمة في جذب المزيد من المتسوقين الباحثين عن الفرص والسلع ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية، وبذلك تؤدي العروض دورًا مهمًا في جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التجزئة في الشارقة وتعزز مبيعات تجار التجزئة في مختلف القطاعات.

وأضاف بوزنجال أن غرفة الشارقة تسعى من خلال هذه العروض إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة سياحية مميزة، حيث تقدم تجربة تسوق ثرية تجمع بين متعة التسوق والترفيه، وتحرص على تنظيم فعاليات وأنشطة ترفيهية متنوعة تلائم جميع أفراد الأسرة، مما يجعل من العروض محطة رئيسية لتعزيز الانتعاش الاقتصادي مع بداية العام وتنمية الحركة التجارية في الإمارة.

مسابقة تفاعلية

وتتميز العروض الترويجية لهذا الموسم بتقديم مسابقة تفاعلية مبتكرة مخصصة للمتسوقين الذين ينفقون مبلغاً محدداً في المتاجر المشاركة، تمكنهم من الدخول في سحوبات للفوز بجوائز قيمة، وصممت لهذا الغرض منصة تفاعلية تتيح للمشاركين تسجيل بياناتهم ومشاركة صور إيصالاتهم بسهولة لضمان دخولهم في السحوبات وزيادة فرصهم في الفوز.

وتفتح العروض آفاقاً جديدة لرواد الأعمال للترويج لمنتجاتهم وخدماتهم والتواصل مع جمهور واسع من المتسوقين، وذلك من خلال المشاركة في المعارض والمناطق المخصصة لهم في مراكز التسوق، وبذلك تؤكد عروض الشارقة للتسوق مكانتها كحدث سنوي بارز يستقطب سكان وزوار الإمارة من مختلف الجنسيات والثقافات، وتقدم لهم تجربة تسوق فريدة تجمع بين التخفيضات الكبرى والفعاليات الترفيهية المتنوعة والعروض الحصرية.

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