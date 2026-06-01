

اتفاقية شاملة مع مركز الملك فهد للبحوث الطبية تغطّي دعم البحث العلمي المشترك المختص بالصحة النفسية، إضافة إلى تقديم خدمات الدعم النفسي الرقمي والإشراف الإكلينيكي ومبادرات التوعية داخل الحرم الجامعي



جدة، المملكة العربية السعودية – أبرمت شركة عرب ثيرابي للرعاية الطبية، وهي شركة نشأت في برلين، ألمانيا قبل انتقالها إلى المملكة العربية السعودية، وجامعة الملك عبد العزيز، ممثَّلةً بمركز الملك فهد للبحوث الطبية، مذكرة تفاهم رسمية في مدينة جدة، تُرسّخ دمج خدمات الصحة النفسية الرقمية المهنية في إحدى أعرق المؤسسات الأكاديمية في المملكة العربية السعودية.

وقّع المذكرة عن جانب عرب ثيرابي د. طارق عاصم رشدي دلبح، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة، وعن الجانب الأكاديمي أ.د. أمين بن يوسف محمد النعمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المفوَّض من رئيس الجامعة د. طريف يوسف الأعمى.

وتنبثق هذه الشراكة من قناعة مشتركة بأن الرفاه النفسي ركيزة أساسية للتميّز الأكاديمي والإنتاجية المؤسسية، وتنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع الرعاية الصحية وتنمية رأس المال البشري.

رفع جودة الخدمات وتعزيز الأدلة العلمية

وتشمل مذكرة التفاهم محاور تعاون متعددة، تغطّي تطوير البحوث في مجال الصحة النفسية من خلال دراسات وأوراق علمية مشتركة يُسهم فيها مركز الملك فهد للبحوث الطبية بخبرته البحثية لرفع جودة الخدمات وتعزيز الأدلة العلمية، وتوفير جلسات علاج نفسي مهنية وسرية لطلبة ومنسوبي الجامعة عبر منصة عرب ثيرابي، إلى جانب ورش توعوية حول التوتر والاحتراق الوظيفي واليقظة الذهنية، وإنشاء وحدة سفراء الصحة النفسية داخل الأندية الطلابية، وإنتاج محتوى توعوي مشترك عبر القنوات الرقمية والجامعية. ويُدار التعاون بأكمله عبر فريق عمل مشترك.

بناء جيل جديد من متخصصي الصحة النفسية

وخلال حفل التوقيع، قال د. طارق دلبح، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة عرب ثيرابي: «تمثّل هذه الشراكة مع جامعة الملك عبد العزيز لحظةً محوريةً في مسيرة عرب ثيرابي نحو جعل الدعم النفسي المهني في متناول كل فرد عربي. إن دمج منصتنا في قلب إحدى أعرق الجامعات السعودية لا يعني فقط توفير دعم نفسي فوري لآلاف الطلبة والموظفين، بل يعني أيضاً بناء جيل جديد من متخصصي الصحة النفسية المؤهلين بمعايير دولية معتمدة».

عن شركة عرب ثيرابي للرعاية الطبية

عرب ثيرابي للرعاية الطبية شركة عالمية رائدة في مجال الصحة النفسية الرقمية، نشأت في برلين، ألمانيا، وانتقلت إلى المملكة العربية السعودية، وتربط مستخدميها بمعالجين نفسيين مرخّصين تحت إشراف مختصين معتمدين من جامعة هامبورغ في ألمانيا، عبر منصة رقمية آمنة باللغات العربية والإنجليزية والألمانية. وتعمل الشركة من مقرها في الرياض مع فروع في عمّان والقاهرة وبرلين، وتخدم الأفراد والشركات والمؤسسات التعليمية والجهات الحكومية من خلال منصتها الإلكترونية وتطبيق الهاتف الذكي وتطبيق «سراج» لتبادل التجارب.

عن جامعة الملك عبد العزيز

جامعة الملك عبد العزيز، الواقعة في جدة، من أبرز الجامعات البحثية في المملكة العربية السعودية والعالم العربي، وتحتل مراتب متقدمة في التصنيفات العالمية. وتُمثَّل في هذه الشراكة بمركز الملك فهد للبحوث الطبية، وتلتزم بتعزيز المعرفة والابتكار وتنمية رأس المال البشري انسجاماً مع رؤية 2030.

