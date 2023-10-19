بحضور ورعاية محافظ منشآت الأستاذ سامي الحسيني

المملكة العربية السعودية، الدمام: وقع مركز الابتكار وريادة الأعمال (أي بي) برعاية وحضور معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله الربيش، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الأستاذ سامي الحسيني، اتفاقية مع رواد أعمال من الجامعة لاحتضان مشاريعهم التقنية الناشئة في حرم الجامعة في مدينة الدمام.

وشهد الحدث مشاركة نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي والابتكار الأستاذ الدكتور فهد الحربي، ونائب الرئيس للتطوير والشراكة المجتمعية د. نهاد العمير وعدد من عمداء الكليات بالجامعة، ورئيس وحدة ريادة الأعمال الدكتور محمد الشيخ، ومدير حاضنة أي بي في جامعة الإمام الأستاذ أحمد السعوي.

يمتلك مركز الابتكار وريادة الأعمال (أي بي) شبكة من المقرات المتوزعة في مدن المملكة العربية السعودية لتعزيز منظومته لريادة الأعمال بما يتماشى مع استراتيجيته الهادفة إلى إطلاق شركة ناجحة كل يوم، ويتخذ من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل مقرًا في الدمام لتوحيد الجهود مع الجامعة من أجل تمكين الطلاب والمبدعين عبر إطلاق مشاريعهم بأفضل طريقة.

وتضم المشاريع "3DBrinter" لصاحبه عبدالعزيز الزهراني وشريكه فيصل العربي ويرمي لتوفير أدوات ومستلزمات الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومشروع "ويب نون" لزهراء القصاب ونرجس آل سعيد ويهدف لدعم المؤلفين والرسامين العرب لنشر أعمالهم والحصول على دخل منها، ومشروع "أوتاد" الذي يركز على تطوير منصة تعليمية تفاعلية مخصصة لتعليم البرمجة ويستهدف الفئات العمرية الناشئة بين 18-10 سنوات لصاحبه وليد العمودي ويشاركه فيه عبدالله مصيباح، ومشروع "ما بين" لعبدالله العصيل وشريكه عبدالرحمن المناعي ويسعى لربط أصحاب المشاريع الناشئة مع مصنعي وموردي البضائع.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ أحمد السعوي، مدير حاضنة مركز الابتكار وريادة الأعمال (أي بي) في الدمام: "هدفنا لتمكين المبدعين ورواد الأعمال في جميع مناطق المملكة لأننا نعلم أن كل منطقة لديها إمكانات كامنة كبيرة تحتاج الدعم، واحتضان المشاريع الأربعة في الدمام بالتعاون مع جامعة الإمام يتوافق مع هدفنا تمامًا".

سيوفر مركز الابتكار وريادة الأعمال خلال فترة الاحتضان المشورة اللازمة وورش العمل للمؤسسين لتطوير أفكارهم وتمكينهم بالدراسات والأبحاث عن السوق لإطلاق منتجاتهم بما يواكب حاجة الجمهور.

وتعقيبًا على الاحتضان، قال الدكتور محمد الشيخ، رئيس وحدة ريادة الأعمال في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل: "تواجد جهة مثل مركز أي بي في جامعتنا يضيف الكثير لنا لتمكين الطلاب المبدعين ودعم ريادة الأعمال في الدمام والمملكة ككل، ويسرنا المساهمة بدعم 4 مشاريع ناشئة جديدة نرى فيها فرصًا ضخمة للنمو وسد الفجوات في مجالات مختلفة".

#بياناتشركات

- انتهى -

عن مركز الابتكار وريادة الأعمال i-be:

مجتمع ريادي متكامل يستهدف أصحاب الأفكار الريادية الذين يظهرون الإصرار والرغبة العالية لحل مشكلات تواجه الأفراد أو المجتمعات من خلال خدمات ومنتجات مبتكرة، ويبحثون عن بيئة عمل تساعدهم على بناء قدراتهم ومهاراتهم الفردية لإطلاق مشاريعهم.