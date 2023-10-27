[دبي - الإمارات العربية المتحدة] – أعلنت شركة عبدالواحد الرستماني، الموزع الرائد للسيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توصلها إلى شراكة توزيع حصرية مع شيري، إحدى أبرز شركات تصنيع السيارات في الصين. وتجمع الشراكة شركتين عملاقتين تتمتعان بالقدرات الفائقة والخبرات الطويلة، إلى جانب السعي الجاد لتحقيق التميز في سوق السيارات على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتبدي شيري التزاماً راسخاً بالابتكار في مجالها لتعزيز تجربة المستخدم من خلال تطوير منتجاتها المعززة بالتكنولوجيا الذكية، وإحراز التفوق بالاعتماد على أرقى تقنيات الاتصال، إضافة إلى تبنيها نهجاً يتمحور حول الربط الشبكي. واستناداً إلى ثورة إنترنت المركبات القائمة على الذكاء الاصطناعي، يسهم كل طراز تقدمه الشركة في تبسيط القيادة والارتقاء بفعاليتها.

ويشكل هذا التركيز على الابتكار والسلامة أساس الشراكة بين الطرفين، لدعم طموحاتهما للتوسع في الإمارات. وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال ميشال عياط، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالواحد الرستماني للسيارات: "تعتبر مجموعتنا منارة للتميز والابتكار في سوقها منذ ما يزيد على 50 عاماً. ويسرّنا الترحيب بانضمام شيري إلى محفظتنا، لندشّن فصلاً جديداً في مسيرتنا الطويلة، تماشياً مع أهداف الاستدامة الوطنية، والعمل على تكريس جهودنا لتجاوز التوقعات بالاعتماد على الحلول المبتكرة، والإسهام في التأسيس لمستقبل أفضل لحماية البيئة، فضلاً عن مواصلة جهودنا لتلبية الطلب من جانب المستهلكين على السيارات التقليدية، وتعزيز التزامنا برضا العملاء، والحفاظ على ريادتنا في هذا القطاع".

وأضاف: "إن إضافة المركبات الكهربائية الهجينة من شيري إلى أسطولنا، يؤكد على التزامنا المشترك إزاء نشر التوعية البيئية، مع ضمان ميزات رائعة في كفاءة استهلاك الوقود".

من جهته قال شين زيانتيان، مدير عام شركة شيري الشرق الأوسط: "تمكنت شيري من تعزيز مكانتها كلاعب رائد في عالم السيارات، مستندة في ذلك على تاريخها العريق لأكثر من 26 عاماً كرست جهودها خلالها على الابتكار التكنولوجي وتطوير المنتجات. ومن شأن شراكتنا مع مجموعة عبدالواحد الرستماني بإرثها العريق في المنطقة، أن تدعم علامتنا التجارية، مع الاستفادة من خبرتها الإقليمية ورؤيتها في السوق، وإبراز التزامنا بالاستدامة والحلول الرائدة. إننا نرى في علامتنا مرادفاً للتميز في قطاع السيارات، كما أننا على يقين تام من أن مجموعتنا القادمة من المركبات الكهربائية والهجينة ستعزز نهجنا الهادف إلى رسم معالم مستقبل وسائل النقل الصديقة للبيئة".

وتقوم الشراكة بين الطرفين على الالتزام المشترك بتحقيق التميز، وتعزيز الابتكار، وإعطاء الأولوية لرضا العملاء، كما يتمتعان بالقدرات الكافية التي تتيح لهما استكشاف الفرص الجديدة، وتزويد العملاء بتجارب مريحة تماماً، وإرساء معايير عملية قابلة للاستخدام. وبموجب هذا التعاون، سيتم طرح سيارات Tiggo 7 Pro Max و Tiggo 8 Pr Tiggo 8 Pro Plug-in Hybrid و Tiggo 8 Pro Max في سوق الإمارات ضمن تشكيلتها.

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نبذة عن شيري

أصدرت وكالة كانتار للبيانات والاستشارات وغوغل بشكل مشترك قائمة أفضل 50 شركة صينية لبناء العلامات التجارية العالمية للعام 2023. وبناءً عليه، احتلت شيري المرتبة الأولى كأفضل شركة صينية لبناء العلامات التجارية العالمية في قطاع السيارات، كما تحتل المرتبة الرابعة عشرة في القائمة الإجمالية، في الوقت الذي تعمل فيه باستمرار لتعزيز قوة علامتها التجارية. وقامت شيري منذ تأسيسها بتنفيذ استراتيجية العولمة، وتؤكد على التزامها الدائم بالتنمية القائمة على التكنولوجيا، والانطلاق من رؤيتها المتمثلة في بناء علامة تجارية للسيارات تتمتع بالقدرة التنافسية والتأثير العالمي.

وانطلاقاً من سعيها المستمر للابتكار التكنولوجي، أصبحت شيري أول شركة صينية لسيارات الركاب تقوم بتصدير مركبات كاملة، إضافة إلى عمليات التجميع والتركيب الصناعي، ومحركات وتكنولوجيا التصنيع والمعدات إلى السوق العالمية.

ومن خلال تنفيذها استراتيجية إنتاجية وأخرى لتوطين عملياتها في وجهات مختلفة، وتبنيها استراتيجية المواهب، تتطلع شيري إلى تطوير الأسواق المحلية والدولية، وتعميق نظم العولمة باستمرار. وتركز الشركة على جوهر علامتها المتمثل في البيئة والتكنولوجيا والأسرة والبيئة الودّية. وبعد 26 عاماً من التطوير، أصبحت شبكة مبيعات وخدمات شيري تغطي أكثر من 80 دولة ومنطقة، كما نجحت في جذب ما يزيد على 12 مليون مستخدم حول العالم.

ونفذت شيري أيضاً مجموعة متنوعة من الأنشطة الاجتماعية في السوق العالمية، بما في ذلك التنمية الخضراء، وحماية البيئة، والرعاية الاجتماعية، وتدريب الموظفين وغيرها من المجالات، إسهاماً منها في المجتمعات عبر الجهود المستمرة لتوفير أفضل المنتجات والخدمات للمستهلكين حول العالم. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.cheryuae.com، أو الاتصال بالرقم المجاني 800 CHERY.