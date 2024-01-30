 الاستحواذ يمثل علامة فارقة في قطاع الرعاية الصحية وقطاع الأمراض النادرة في المنطقة

 جينفارم توفر وصولاً سريعاً إلى الأسواق لشركات الأدوية النادرة والمتخصصة التي تتطلع إلى التوسع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. يقع المقر الرئيسي لشركة جينفارم في دولة الإمارات، ولها مكاتب علمية في جميع أنحاء المنطقة، وتوظف أكثر من 80 موظفاً.

 تأسست عبد اللطيف جميل للرعاية الصحيّة في عام 2020 بهدف معالجة الفجوة المتزايدة في الوصول إلى الخدمات الطبية المتطورة، وتسريع إتاحة وسائل الرعاية الصحيّة الحديثة لمن هم في أمس الحاجة إليها

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عبد اللطيف جميل للرعاية الصحيّة ، التابعة لعبد اللطيف جميل، وهي شركة ذات أنشطة دولية متعددة تمتد جذورها إلى ما يقرب من 80 عاماً في عالم الأعمال، اليوم عن استحواذها على حصة أغلبية في جينفارم (Genpharm)، الشركة الرائدة في مجال الأمراض النادرة والتي تتمتع بحضور واسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

وتمثل الاتفاقية علامة فارقة في سجل الشركتيّن اللتان تتشاركان ذات الرؤية المتمثلة في التركيز على خدمة المرضى في المقام الأول، وتحقيق شمولية الرعاية الصحية، وتسريع إتاحة الرعاية الطبية الحديثة لمن هم في أمس الحاجة إليها.

واحتفلت جينفارم مؤخراً بمرور 12 عاماً على تأسيسها في عام 2012، وما زالت منذ ذلك الحين ملتزمة بتسخير الطب القائم على الأدلة والتمسك بأعلى المعايير الأخلاقية في مختلف أعمالها. كما تُعد واحدة من الشركات الإقليمية الرائدة في إدخال العلاج الجيني إلى المنطقة. وجينفارم هي أيضاً الشريك التجاري المفضل لمجموعة واسعة من أدوية الأمراض الوراثية النادرة، والأدوية المخصصة لعلاج الحالات الطبية النادرة، والعلاجات المتخصصة. ويدير جينفارم مجموعة من كبار التنفيذيين المخضرمين في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ممن يتمتعون بخبرة واسعة في أسواق المنطقة والشركات متعددة الجنسيات، ما يجعلها جديرة بتقديم استشارات استراتيجية لشركائها في مجالات الأمراض وإطلاق المنتجات واستراتيجيات التسويق ودخول الأسواق.

وقال المؤسسان المشاركان كريم سميرة، الرئيس التنفيذي، وكامل غماشي، الرئيس التجاري، في بيان مشترك: "عندما أسسنا جينفارم في عام 2012، كنّا نهدف إلى بناء إرث علمي وشيء نفخر بتركه لأبنائنا. وبفضل خبرتنا العالمية الكبيرة في مجال الأدوية، أدركنا أننا أمام فجوة كبيرة في تلبية احتياجات مرضى الأمراض النادرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

"إن قيمنا - التي تملي علينا وضع المرضى دائماً على رأس أولوياتنا، وأن نكون شغوفين بما نقوم به، وأن نفي بما قطعناه من وعود – تتماشى تماماً مع رسالة عبد اللطيف جميل للرعاية الصحيّة ورؤيتها لتسريع الوصول إلى وسائل الرعاية الطبية الحديثة.

إن الانضمام إلى شركة تحظى بدعم عبد اللطيف جميل، إحدى الشركات المرموقة في المنطقة والمعروفة على المستوى العالمي، يعني أن بإمكاننا الآن إنجاز المزيد والوصول إلى أسواق جديدة ومد يد العون لأعداد هائلة من المرضى، فضلاً عن ضمان تطور وتقدم كوادرنا البشرية، الذين يعملون بجد وتفانٍ في سبيل الوفاء بالتزامهم بتوفير العلاجات لمرضى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونحن نتطلع إلى العمل مع عبد اللطيف جميل للرعاية الصحيّة لتحقيق ذلك معاً ومواصلة البناء على إرثنا."

من جانبه، قال أكرم بوشناقي، الرئيس التنفيذي لعبد اللطيف جميل للرعاية الصحيّة: "طالما نالت جينفارم تقديرنا بما حققته من منجزات قيّمة في هذا القطاع المهم من صناعة الرعاية الصحية في المنطقة. ولقد رأينا خلال العقد الماضي كيف قاد كريم وكامل فريقهما ببراعة واحترافية في مهمة تركزت على توفير علاجات متخصصة للأمراض النادرة، بالإضافة إلى نيل شرف السبق في جلب العلاج الجيني وعلاجاته المبتكرة للمرضى في المنطقة. والحقيقة أن هذا الشغف نحو الابتكار والطموح هو الذي جذبنا إلى جينفارم، التي تشاركنا رؤيتنا لتسخير التكنولوجيا والأساليب المبتكرة لتسريع إتاحة وسائل الرعاية الطبية لمن هم في أمس الحاجة إليها."

ومن المقرر في أعقاب إتمام عبد اللطيف جميل للرعاية الصحية لهذا الاستحواذ الاستراتيجي، الاحتفاظ بالهيكل التنفيذي الحالي لشركة جينفارم على ما هو عليه، بحيث يستمر كريم سميرة وكامل غماش في منصبيهما كرئيس تنفيذي ورئيس مجلس إدارة، مع انتقال أكرم بوشناقي إلى منصب جديد في مجلس إدارة جينفارم، مما يعزز الحوكمة الاستراتيجية للشركة.

تأسست عبد اللطيف جميل للرعاية الصحية في عام 2020، استجابة لواحدة من أبرز المشكلات العالمية المتمثلة في اتساع فجوة التفاوت في فرص الوصول إلى وسائل الرعاية الصحية الحديثة، وتُركز بشكل خاص على تسريع الوصول إلى الرعاية الصحية الحديثة وتعزيز شمولية الرعاية الصحية لمن هم في أمس الحاجة إليها. وفي سبيل الوفاء بالتزام عائلة جميل الراسخ بالابتكار من أجل مستقبل أفضل، تسعى عبد اللطيف جميل للرعاية الصحية إلى التعمق في البيئة التجارية بهدف تلبية الاحتياجات العالمية الملموسة في عالم اليوم، من أجل غد أفضل. وتحقيقاً لهذه الغاية، تتعاون الشركة مع شركاء من جميع أنحاء العالم نحو فتح أسواق جديدة لتوزيع الحلول الحالية والاستثمار في مستقبل التكنولوجيا الطبية.

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ملاحظات للمحررين:

نبذة عن عبد اللطيف جميل للرعاية الصحيّة

تحظى عبد اللطيف جميل للرعاية الصحيّة بدعم واسع من عبد اللطيف جميل، وهي واحدة من أعرق الشركات العائلية في مجال الأعمال والاستثمارات المتنوعة في المنطقة، وتتمتع بسجل حافل يمتد إلى ثمانية عقود، وشراكات راسخة وحضور واسع في العديد من القطاعات في 34 دولة عبر القارات الست، وهو ما يحقق لشركة عبد اللطيف جميل للرعاية الصحيّة مكانة فريدة كشريك موثوق به في دعم الابتكارات والفرص الواعدة في عالم الرعاية الصحية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: aljhealth.com ومشاهدة فيديو علامتنا التجارية هنا.

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نبذة عن جينفارم

توفر جينفارم (Genpharm) وصولاً سريعاً إلى الأسواق لشركات الأدوية النادرة والمتخصصة التي تتطلع إلى التوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وهي أيضاً شركة إقليمية رائدة في مجال الأمراض النادرة وأول شركة إقليمية على الإطلاق تحظى بالسبق في إدخال العلاج الجيني في المنطقة. تأسست جينفارم في عام 2012، وهي شركة مملوكة للقطاع الخاص ومستقرة مالياً، ويقع مقرها في مجمع دبي للعلوم، الإمارات العربية المتحدة، ولديها أيضاً مكاتب تمثيلية في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، في قلب مركز التكنولوجيا الحيوية، وفي أيرلندا. تُركز جينفارم على تسخير مزايا الطب القائم على الأدلة بأعلى المعايير الأخلاقية، وتوفر لشركائها حلولاً سريعة ومستدامة للوصول إلى الأسواق في جميع أنحاء المنطقة.

توظف جينفارم منسقين مؤهلين تأهيلاً عالياً وذوي خبرة في العلوم الطبية ومديري حسابات رئيسيين، وتوفر الدعم التنظيمي والطبي والكهروضوئي واللوجستي. وبفضل خبرتها ومعرفتها الواسعتيّن ببيئة الأعمال المحلية، توفر جينفارم فرصاً سوقية لمنتجات وخدمات الرعاية الصحية المبتكرة من خلال شبكتها الواسعة من الشركاء الموثوقين، والتي تضم حالياً أرجنكس (Argenx)، أميكوس (Amicus)، أبيليس (Apellis)، أوركارد ثيرابيوتيكس (Orchard Therapeutics)، ليو (LEO)، ساريبتا (Sarepta)، بي تي سي (PTC)، ألتراجينيكس (Ultragenyx)، ريذم (Rhythm)، فارمينغ (Pharming)، كوين (Quoin)، وغيرهم

لمزيد من المعلومات حول سوق الأدوية في الشرق الأوسط ونموذج أعمال وخدمات جينفارم، تفضل بزيارة genpharmservices.com