فوتواتيو أستراليا وجينيسيس إنرجي تؤكدان تأمين ثلاثة مواقع جديدة لمزارع الطاقة الشمسية على الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا.

من المتوقع أن تلبي مزارع الطاقة الشمسية الثلاث احتياجات الطاقة الكهربائية لما يصل إلى 85 ألف منزل.

تأتي المواقع الجديدة في إطار تحقيق خطة فوتواتيو أستراليا وجينيسيس إنرجي الرامية إلى تطوير ما يصل إلى 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية في نيوزيلندا

نيوزيلندا – سيدني - أعلنت فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة، أستراليا، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة والتابعة لشركة عبداللطيف جميل العالمية للطاقة والبيئة القابضة ذات المسؤولية المحدودة ("عبداللطيف جميل للطاقة")، وصندوق البنية التحتية الكندي أوميرس، عن توسيع حضورها في نيوزيلندا من خلال تأمين ثلاثة مواقع جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، في إطار اتفاقية المشروع المشترك التي تجمعها مع جينيسيس إنرجي، شركة المساهمة العامة النيوزيلندية المتخصصة في مجال توليد الكهرباء.

وتخطط فوتواتيو أستراليا وجينيسيس إنرجي لتطوير مزارع توليد الطاقة الشمسية في ماناواتو ووايكاتوا وهاوكس باي، بسعة توليد تصل إلى 200 و100 و100 ميجاوات على التوالي. وتستطيع المواقع الثلاثة توليد طاقة كهربائية كافية لتلبية احتياجات ما يصل إلى 85 ألف منزل سنوياً، أي لمساحة تقارب مساحة العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون، ومن المتوقع أن تسهم في إزالة نحو 500 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن توليد الطاقة من الوقود الأحفوري سنوياً.

وضمن اتفاقية المشروع المشترك، أعلنت فوتواتيو أستراليا وجينيسيس إنرجي في وقت سابق من العام الحالي عن اتفاقية للاستحواذ على مزرعة لوريستن للطاقة الشمسية في كانتربري بسعة توليد تبلغ 52 ميجاوات. ويأتي العمل على المواقع الأربعة، التي تبلغ سعتها مجتمعة 452 ميجاوات، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف المشروع المشترك، التي تم تحديدها في عام 2021، والرامية إلى تطوير ما يصل إلى 500 ميجاوات من مشاريع الطاقة الشمسية في غضون خمس سنوات.

ومن جانبه، قال السيد كارلو فريجريو، الرئيس التنفيذي لفوتواتيو أستراليا: "يأتي تطوير المواقع الجديدة تتويجاً للمساعي المشتركة المثمرة والمتواصلة بين فوتواتيو أستراليا وجينيسيس إنرجي. كما تُشكل المزارع المستحدثة جزءاً رئيسياً من استراتيجيتنا الرامية إلى تطوير حلول الطاقة المستدامة، في إطار رسالتنا المتمثلة بدعم تحول الطاقة عالمياً لإيجاد مستقبل أكثر استدامة. ونواصل بهذه الخطوة التزامنا الراسخ بالتعاون مع شركائنا العالميين لتحقيق طموحاتنا المتعلقة بالتنمية في نيوزيلندا، لا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققته مشاريعنا في أستراليا".

وبدورها، قالت ريبيكا لاركينج، الرئيسة التنفيذية لشؤون العمليات لدى شركة جينيسيس إنرجي: "توفر الطاقة الشمسية مصدراً بديلاً وفعالاً للطاقة المتجددة من شأنه تخفيف اعتماد نيوزلندا الشديد على الطاقة المائية وتعزيز الاعتماد على طاقة الرياح، مع القيمة المضافة المتمثلة في سرعة تطوير المحطات وتوليد الكهرباء بالمقارنة مع غيرها من الطرق. كما يدعم هذا المشروع جهود نيوزيلندا في مجال التحول الكهربائي وإزالة الكربون على مستوى الشركات والمنازل، بما يضمن سيرها بخطى ثابتة نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050".

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كريستوفر كيرتان، المدير العام الأول ورئيس صندوق البنية التحتية الكندي أوميرس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: "يواصل صندوق البنية التحتية أوميرس التزامه تجاه استثمارات أوميرس الحالية في فرص التحول في قطاع الطاقة بما يسهم في توسيع محفظتنا العالمية بشكل استراتيجي. ويسرنا الحصول على فرصة الاستثمار في قطاع الطاقة بنيوزيلندا والتعاون مع شركائنا في جينيسيس، حيث نهدف سوياً إلى الارتقاء بجهودنا الجماعية لتسهيل الانتقال نحو استخدام بنية تحتية أكثر استدامة ومراعاة للبيئة".

ومن جهته، قال دانيال ساجي فيلا، الرئيس التنفيذي لفوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة العالمية: "تؤكد هذه المواقع الثلاثة الجديدة عزم فوتواتيو لتصبح المطور الرائد لحلول الطاقة الشمسية في نيوزيلندا، حيث يتيح لنا الحصول على هذه الأراضي تحقيق رؤيتنا المتمثلة في توفير 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية خلال السنوات الخمس القادمة في نيوزيلندا. ونحن ملتزمون بدعم عملية تطوير البنية التحتية المستدامة في نيوزيلندا بالتعاون مع جينيسيس إنرجي، وذلك في إطار جهودنا العالمية تجاه إرساء مستقبل مشرق للجميع".

ويأتي هذا الإعلان في إطار المشروع المشترك الذي أطلقته فوتواتيو أستراليا وجينيسيس إنرجي أواخر عام 2021 لتطوير سعة التوليد في نيوزيلندا وصولاً إلى 500 ميجاوات على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. ومن المتوقع أن ينتج المشروع حوالي 750 جيجاوات ساعي سنوياً، أي ما يكفي لتوفير احتياجات الطاقة لـ 100 ألف منزل أو 185 ألف مركبة كهربائية سنوياً. ويأتي تأكيد تأمين هذه المواقع الثلاثة الجديدة لاحقاً للتقدم الذي أحرزته فوتواتيو أستراليا وجينيسيس إنرجي في تطوير محطة ضخمة لتوليد الطاقة الشمسية بالقرب من لوريستون في كانتربري بلينز، والتي ستلبي احتياجات الطاقة لحوالي 9,800 منزلاً حال استكمالها وتشغيلها.

وتُعد فوتواتيو أستراليا إحدى أكبر مطوري ومالكي حلول وأصول الطاقة الشمسية ومنصات الطاقة المتجددة في أستراليا. وتصل استطاعة أصول الطاقة الشمسية التي نفذتها وتلك التي ما تزال قيد التنفيذ لأكثر من 1 جيجاوات موزعة على عشرة مشاريع مختلفة، والتي تصل قيمتها الاستثمارية لأكثر من 2 مليار دولار في عدد من الدول. وتعتمد فوتواتيو أستراليا على خبرتها ومعارفها العالمية في مجال التكنولوجيا وسلاسل التوريد، والتي تلعب دوراً محورياً في تطوير هذه المواقع وتشغيلها وإدارة عملياتها.

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لمحة حول عبداللطيف جميل للطاقة

تأسست عبداللطيف جميل للطاقة في عام 2012، وتُعد حالياً شركةً مستقلة ورائدة في مجال إنتاج الطاقة ومزود خدمات رئيسي في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تقدم خدماتها في 16 دولةً في مختلف أنحاء العالم، وتشمل إمكاناتها المتطورة مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح وحلول إنتاج الطاقة من النفايات والحلول البيئية، بما في ذلك تحلية المياه ومعالجة المياه والصرف الصحي.

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لمحة حول فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة

تُعد فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة، إحدى الشركات التابعة لعبداللطيف جميل للطاقة، شركة رائدة عالمياً في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة. وشهدت فوتواتيو تطوراً كبيراً من تطوير مشاريع الطاقة إلى شركة مستقلة ومختصة بإنتاج الطاقة، بما ينسجم مع هدفها لمواصلة مسيرة الريادة في إرساء مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة على مستوى العالم.

وتسعى فوتواتيو لتكون المنصة الرائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة والبنية التحتية الخضراء، حيث قامت بتسريع نموها من خلال الاستفادة من عوائد أنشطتها التجارية ومساهمات الجهات المعنية وتدوير الأصول عن طريق بيع حصص الأقلية. وتعتزم فوتواتيو الاستثمار بمبلغ يتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي بهدف مضاعفة إجمالي القدرة الإنتاجية لمشاريع الطاقة المتجددة التي نفذتها من 2 جيجاوات في عام 2021 إلى 4 جيجاوات بحلول عام 2024.

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