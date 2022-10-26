· أعلنت فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة عن الاستحواذ على مشروعي تخزين الطاقة بالبطاريات الواقعين في ميدلاندز بالمملكة المتحدة

· القدرة الإنتاجية لكلّ محطة تصل إلى 50 ميجاوات بإجمالي 100 ميجاوات للمشروعين

· المشروعان يدخلان مرحلة الجهوزية للبناء خلال الربع الثالث من عام 2023

دبي: أعلنت فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة (FRV)، الرائدة عالمياً بمجال الطاقة المتجددة والتابعة لعبداللطيف جميل للطاقة، عن استحواذها على مشروعين لتخزين الطاقة بالبطاريات في ميدلاندز بالمملكة المتحدة.

وتُغطي المحفظة، التي جرى الاستحواذ عليها من آر إي المحدودة لتنمية المشاريع، الشركة الرائدة في مجال مشاريع الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات في المملكة المتحدة والجهة المؤسسة والمطورة للمشروعين، مساحة إجمالية تصل إلى 1.01 هكتار يُقسمان مناصفة بين المحطتين. ومن المتوقع أن يدخل المشروعان مرحلة الجهوزية للبناء خلال الربع الثالث لعام 2023.

والجدير بالذكر أنّ شركة تايلر هيل للطاقة المتجددة، والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، قد طرحت فرصة هذا الاستحواذ على فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة، كما ستُساعدها في عملية التطوير.

يتكون المشروعان من اثنين من أنظمة تخزين الطاقة في بطاريات أيون الليثيوم بقدرة إجمالية تصل إلى 100 ميجاوات، ما سيُتيح إمكانية استجرار وإرسال الطاقة عند اتصالها بشبكة التوزيع. ويلتزم المشروعان ببرامج التخطيط بما يضمن انطلاق عمليات البناء في موعدها المحدد.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فادي جميل نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبداللطيف جميل: "نسعى في عبداللطيف جميل للطاقة إلى العمل مع أفضل الشركاء، لا سيما أولئك ممن يُشاركوننا الرؤية ذاتها لدعم مساعي التحوّل الأخضر باستخدام التقنيات المبتكرة. ومن جديد، أظهرت كُلٌّ من فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة وتايلرهيل للطاقة المتجددة بأنّ التعاون سيُعزز من قدرات الطرفين على مواجهة تحديات التغيّر المناخي. وتُعد مثل هذه المشاريع دليلاً مهماً على تنامي دور تخزين الطاقة بالبطاريات كخيار مُجدٍ لتحقيق المستقبل المستدام للجميع".

ومن جانبه، قال ديفيد مينديز، العضو المنتدب لفوتواتيو للمشاريع المتجددة في المملكة المتحدة: "نُرحب، إلى جانب كُلٍّ من آر إي المحدودة لتنمية المشاريع وتايلر هيلز، بهذين المشروعين الجديدين لتخزين الطاقة بالبطاريات في المملكة المتحدة، والذين ينضمان إلى محفظة تضم باقة من المشاريع البارزة مثل كونتيجو وكلاي تاي. وبهذا، نؤكد على التزامنا بتوسيع محفظة فوتواتيو للمشاريع المتجددة من مشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات على مستوى العالم، ونُواصل إسهاماتنا الكبيرة في دعم مساعي الانتقال نحو نموذج طاقة أكثر استدامة في المملكة، ما ينسجم بشكل كامل مع أهدافنا الاستراتيجية بهذا الصدد".

ويعكس هذان المشروعان التزام فوتواتيو للمشاريع المتجددة وعبداللطيف جميل للطاقة بقطاع تخزين الطاقة بالبطاريات، لا سيما وأنّهما ينضمان إلى خمسة مشاريع أخرى قيد التشغيل أو البناء أو التطوير. وتصل القدرة الإجمالية لهذه المشاريع الخمسة إلى 340 ميجاوات، تُضاف إلى 1 جيجاوات أعلنت عنها الشركة مؤخراً بعد تأسيس إف آر في تي إتش باورتيك ليميتد، المشروع المشترك بين فوتواتيو للمشاريع المتجددة وتايلر هيل بارتنرز، والذي سيُشكّل أكبر محفظة من مشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات في المملكة المتحدة.

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لمحة حول عبداللطيف جميل للطاقة

تأسست عبداللطيف جميل للطاقة في عام 2012، وتُعد حالياً شركةً مستقلة ورائدة في مجال إنتاج الطاقة ومزود خدمات رئيسي في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تقدم خدماتها في 16 دولةً في مختلف أنحاء العالم، وتشمل إمكاناتها المتطورة مجالات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح وحلول إنتاج الطاقة من النفايات والحلول البيئية، بما في ذلك تحلية المياه ومعالجة المياه والصرف الصحي.

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لمحة حول فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة

تُعد فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة، إحدى الشركات التابعة لعبداللطيف جميل للطاقة، شركة رائدة عالمياً في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة. وشهدت فوتواتيو تطوراً كبيراً من تطوير مشاريع الطاقة إلى شركة مستقلة ومختصة بإنتاج الطاقة، بما ينسجم مع هدفها لمواصلة مسيرة الريادة في إرساء مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة على مستوى العالم.

وتسعى فوتواتيو لتكون المنصة الرائدة على مستوى العالم في مجال الطاقة والبنية التحتية الخضراء، حيث قامت بتسريع نموها من خلال الاستفادة من عوائد أنشطتها التجارية ومساهمات الجهات المعنية وتدوير الأصول عن طريق بيع حصص الأقلية. وتعتزم فوتواتيو الاستثمار بمبلغ يتجاوز 1.5 مليار دولار أمريكي بهدف مضاعفة إجمالي القدرة الإنتاجية لمشاريع الطاقة المتجددة التي نفذتها من 2 جيجاوات في عام 2021 إلى 4 جيجاوات بحلول عام 2024.

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