الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت عبداللطيف جميل للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات تويوتا في المملكة العربية السعودية منذ عام 1955، عن مشاركتها في معرض الرياض للسيارات 2023 المقام في استاد "المملكة أرينا" في الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر الجاري.

ويستقطب هذا الحدث السنوي رفيع المستوى الموزعين المعتمدين من جميع أنحاء المملكة والمصنعين والمتخصصين في القطاع، لاستعراض أحدث ابتكارات السيارات والدراجات النارية. ويُعتبر المعرض المقام على مدى خمسة أيام أكبر تجمع من نوعه لعرض السيارات في المملكة، وهو يعتبر جزءًا من فعاليات "موسم الرياض" تحت شعار "حيث يتسارع نبضك".

وضمن مشاركتها هذا العام، تنظم عبداللطيف جميل للسيارات جناحاً بعنوان "مدينة الغد، اليوم"، يهدف إلى تقديم تجربة غامرة وفريدة للضيوف، من خلال عرض مجموعة متميزة من الابتكارات التي تربط الحاضر بالمستقبل. بدءًا من السيارات الرياضية متعددة الاستخدام (SUV) إلى السيارات الكهربائية العاملة بالبطارية (BEV) وسيارات خلايا الوقود (FCEV). كما ستتاح للضيوف فرصة التعرف على طرازات رئيسية من تويوتا مثل Mirai وbZ4X وRAV4 بمحرك هايبرد مزود بقابس كهربائي وغيرها، والتي تظهر مدى التنوع والتقدم التكنولوجي في تشكيلة سيارات تويوتا.

كما يتضمن الجناح منطقة "جازو ريسينج" (GR) متخصصة تضم أجهزة محاكاة السباقات، لمنح الضيوف فرصة تجربة شعور المشاركة في عالم رياضات السيارات. إلى جانب الاطلاع على المزيد من المعلومات حول "رالي جميل"، وهو أول رالي ملاحي للسيدات في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

بهذه المناسبة، قال منير خوجة، المدير العام التنفيذي للاتصالات التسويقية في عبداللطيف جميل للسيارات: "تجسد مشاركتنا هنا اليوم التزامنا الراسخ بتطوير قطاع التنقل، والنهوض برياضة السيارات، والاستثمار في المواهب الوطنية، وتعزيز مشاركة المرأة في المجال الرياضي في المملكة. إن معرض الرياض للسيارات هو أكثر من مجرد منصة لعرض أحدث طرازاتنا، فهو بالنسبة لنا فرصة جوهرية للتواصل مع ضيوفنا، ومشاركتهم شغفنا بالابتكار، والاحتفال بالمواهب الواعدة في رياضة السيارات، وتجديد تفانينا بأن نكون في طليعة التغيير الإيجابي في صناعة السيارات."

إلى جانب ذلك، يُنظم الجناح حلقات نقاشية بمشاركة أعضاء من فريق عبداللطيف جميل للسيارات ومتسابقين محترفين لاستكشاف أحدث الاتجاهات في عالم رياضة السيارات. وسينضم إليهم سائقون من فريق جازو ريسينج (GR) السعودية لمشاركة رؤاهم حول عالم السباقات التنافسية وتجربتهم الأخيرة في بطولة السعودية تويوتا، بمن فيهم عبدالله قباني، ومحمود عابد، ويوسف باحويرث، وريم العبود.

وستصعد سائقات من رالي جميل، بمن فيهن الدكتورة فاطمة باناز، ويسرا جزار، وجاله آل غالب، ومها الحملي، إلى المسرح للحديث عن تجربتهن، وتسليط الضوء على المساهمات القيمة للمرأة في تطوير منظومة رياضة السيارات في المملكة.

يُذكر أن جناح "مدينة الغد، اليوم" يوفر مساحات تفاعلية لعشاق السيارات تتيح تجربة فريدة وأنشطة جذابة للضيوف من مختلف الأعمار، بما في ذلك فرصاً عملية لاستكشاف أحدث تقنيات السيارات، والتفاعل مع المضيفين الافتراضيين والروبوتات، والتعرف على تقنيات مثل نظام تويوتا لاستشعار الأمان، وتجربة الإثارة عبر أجهزة محاكاة تويوتا جازو ريسينج (GR).

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نبذة عن عبداللطيف جميل للسيارات:

تأسست عبداللطيف جميل للسيارات في عام 1955 في السعودية. وفي نفس العام، تم اعتمادها كموزع معتمد لسيارات تويوتا في المملكة. وفي عام 1989 كموزع معتمد لسيارات لكزس في المملكة. منذ تأسيسها، نجحت عبداللطيف جميل للسيارات بإرساء حضور قوي عالمي لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا من خلال توفير أفضل تجربة ضمن فئتها فيما يتعلق بخدمات التوزيع وما بعد البيع. ويستند نهج عمل عبداللطيف جميل للسيارات على تجربة "الضيف أولاً" وفلسفة "كايزن"، مما جعلها ترسخ مكانتها كشريك تنقل مفضل تلبي الاحتياجات المتطورة للمملكة وشعبها.

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