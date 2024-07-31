جدة، المملكة العربية السعودية، واصلت عبداللطيف جميل للسيارات، الموزع المعتمد لسيارات تويوتا في السعودية منذ عام 1955، تميزها على صعيد الخدمات التي تقدمها لضيوفها وتمكنت – وللعام 13 على التوالي – من الحصول على الجائزة الذهبية من شركة تويوتا للعام 2023، ويأتي فوز عبداللطيف جميل للسيارات بهذه الجائزة تقديراً لأدائها الاستثنائي في تقديم خدمات متميزة لضيوفها، وتغطي تلك الخدمات مجالات المبيعات وخدمات مابعد البيع ما بعد البيع وغيرها من الخدمات التي تعد من الأولويات في مجال خدمة الضيوف مما يؤكد تميزها على مستوى الموزعين المعتمدين من شركة تويوتا.

وبهذه المناسبة، صرح ماسارو شيمادا، المدير العام لقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في شركة تويوتا: "يسرنا منح الجائزة الذهبية لعام 2023 لعبداللطيف جميل للسيارات، فأداءهم الرائع طوال العام الماضي هو دليل على تفانيهم وإبداعهم وشغفهم بتقديم أفضل مستوى من الخدمات".

من جهته، قال حسن جميل، رئيس مجلس المديرين لعبداللطيف جميل للسيارات: "إن الفوز بالجائزة الذهبية لعام 2023 وللسنة الثالثة عشرة على التوالي هو إنجاز جديد ودافع هام لمواصلة تقديم الجهود والتفاني لضيوفنا الكرام كما إن مواصلة إستحقاق الجائزة للعام 13 على التوالي تعكس حجم الجهود المبذولة من قبل فريق العمل وحرصهم الدائم على فهم احتياجات ضيوفنا الكرام بهدف تلبية توقعاتهم وتجاوزها. وأؤكد بأننا سنواصل مسيرة الابتكار انسجاماً مع رؤيتنا الراسخة بتوفير الأفضل لضيوفنا، ونشكر تويوتا على هذا التكريم، وكذلك ضيوفنا وشركائنا الذين ساهموا في نجاحنا بشكل كبير".

وتسعى عبداللطيف جميل للسيارات إلى تعزيز الالتزام بتقديم خدمات عالية الجودة في جميع مجالات المبيعات وخدمات ما بعد البيع. ويؤكد الفوز بالجائزة الذهبية 13 مرة على التوالي مدى حرص واهتمام الشركة بتحقيق التميز في هذا المجال، تجسيداً لمبادئ "كايزن" بدفع التحسين المستمر في عملياتها اليومية وتعزيز المنتجات والخدمات التي تقدمها للضيوف.

منذ عام 1955، تواصل عبداللطيف جميل للسيارات بالتعاون مع شركة تويوتا لتوفير تجربة متميزة في ملكية السيارات وخدمات ما بعد البيع في المملكة. بالاستفادة من عقود من الخبرة الكبيرة وعبر تقديم العديد من المنتجات والخدمات، وتلبية الاحتياجات المتطورة لضيوفها.

نبذة عن عبداللطيف جميل للسيارات:

تأسست عبداللطيف جميل للسيارات في عام 1955 في السعودية. وفي نفس العام، تم اعتمادها كالموزع المعتمد لسيارات تويوتا في المملكة. وفي عام 1989 كالموزع المعتمد لسيارات لكزس في المملكة. ويستند نهج عمل عبداللطيف جميل للسيارات على تجربة "الضيف أولاً" وفلسفة "كايزن"، مما جعلها ترسخ مكانتها كشريك تنقل مفضل تلبي الاحتياجات المتطورة للمملكة وشعبها.

لمعرفة المزيد من المعلومات حول أخبار عبداللطيف جميل للسيارات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني alj.com وToyota.com.sa

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