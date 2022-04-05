القاهرة : نجحت شركة "عامر جروب" في الحصول علي جائزتين في قمة مصر للأفضل في دورتها السابعة، تقديرا لدورها الكبير في دعم القطاع العقاري والاقتصادي، وقد حصلت الشركة على جائزة الأفضل في المسؤولية المجتمعية والاستدامة، باعتبارها شركة رائدة فى مجال المسئولية المجتمعية، كما حصلت علي جائزة أفضل الشركات المدرجة في البورصة المصرية أداءً وواحدة من الشركات الأكثر تأثيراً في الاقتصاد المصري تم الاختيار وفقاً للعديد من المؤشرات المالية والاقتصادية، منها الإيرادات، وصافي الأرباح، والقيمة السوقية، وإجمالي الأصول. وقد تسلم الجائزتين الدكتور حسني هاني عمر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة



تعليقًا على حصول الشركة على هذه الجوائز قال د. حسني هاني عمر أن حصولنا علي جائزة أفضل الشركات المدرجة في البورصة المصرية أداءً وواحدة من الشركات الأكثر تأثيراً في الاقتصاد المصري نجاح جديد يضاف لنجاحات الشركة في ظل الاستراتيجيات الموضوعة واطلاق مشروعات جديدة وتسليم وحدات في المشروعات القائمة والالتزام في المواعيد المقررة للتأكيد علي قدرة الشركة في الاستمرارية والمنافسة في السوق المصري.



و أضاف د. حسني هاني عمر، إن الشركة تهتم بملف المسؤولية المجتمعية لإيمانها بضرورة دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ومشاركة الدولة في عمليات التنمية في المجالات المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا النهج بدأته الشركة منذ بداية عملها في السوق المصري، وكانت من أوائل الشركات التي اتجهت لتخصيص ثلث أسهمها لخدمة هذا الهدف وتوفير الإمكانيات المادية المناسبة لتمويل الأنشطة الخيرية المختلفة، مشددًا على أن "عامر جروب" مستمرة في أداء دورها في المشاركة المجتمعية لتحسين جودة حياة المواطن المصري.و تعتبر شركة عامر جروب رائدة في المسئولية المجتمعية وحصلت على العديد من الجوائز طوال السنوات الماضية من مصر وخارجها.



يذكر أن «قمة مصر للأفضل» هي احتفالية سنوية لتكريم الأفضل من الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري والحياة العامة، وتحتفي بالناجحين في العديد من القطاعات التنموية والاجتماعية، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة حكومية موسعة بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وقادة الاقتصاد وصانعي السياسات، وكبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، ومديري الأعمال والمبتكرون والأكاديميون والخبراء والمنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين، وتحظى القمة بتغطية موسعة من وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية المصرية والعربية.



وانطلقت القمة هذا العام تحت شعار “الجمهورية الجديدة – قصة الإنجاز والعمل”، احتفاءا بنجاحات الاقتصاد المصري وتمكنه من التغلب على التحديات لصناعة تجربة اقتصادية واجتماعية تتوجه بنا إلى “الجمهورية الجديدة”، التي ستمثل تغيير لأسلوب الإدارة الحديثة في الدولة المصرية، وأن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسي يعتمد على الابتكار والمعرفة، ويؤسس لشراكة مستدامة بين الحكومة والقطاع الخاص في وحدة تتمتع بالقدرة على التكيف وروح المبادرة وثقة جميع أصحاب المصلحة في قدرتهم على إحداث التغيير الإيجابي لكافة المؤشرات التنموية ودفع العمل إلى الأمام ولفت الانتباه إلى التحديات التي تؤثر على مستقبل المجتمع.

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