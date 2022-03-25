وقعت "عامر جروب" اتفاقية مع شركة "كونتكت للتمويل" لتقسيط عضويات نادي بورتو الرياضي ببورسعيد، تسهيلاً على راغبي الاشتراك في النادي، في إطار خطة الشركة للتيسير على العملاء وطرح برامج سداد تلبي كافة الاحتياجات، وقد قام بتوقيع الاتفاق المهندس أمير عبد القادر –رئيس القطاع الرياضى بمجموعة عامر جروب ، والأستاذ محمد فولي مدير القطاع التجاري بشركة كونتكت بحضور مسؤولي الشركتين.



قال الدكتور حسني هاني عمر العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي لمجموعة "عامر جروب": تأتي الاتفاقية في إطار توجه عامر جروب لتسهيل الاشتراك في النوادي الرياضية واستفادة العملاء بما تقدمه من خدمات، ورغبة مجموعة عامر فى التوسع لتوفير منتجات متنوعة تناسب متطلبات العملاء، إذ يعد برنامج تمويل اشتراكات الأندية من كونتكت هو الأسهل والأسرع فى إجراءته ويطرح فترات سداد متنوعة مناسبة للجميع تتراوح بين 6 و 60 شهر بسعر فائدة تنافسي.



إن الشراكة مع "كونتكت للتمويل" تأتي لخدمة عدد كبير من العملاء الراغبين في الحصول على عضوية نادي بورتو الرياضي ببورسعيد، وتيسير سداد مقابل العضوية بنظام أقساط ميسرة، وتمويل مريح بأقل سعر فائدة، لافتًا إلى أن شركة "كونتكت من أهم الشركات العاملة في هذا المجال، وتقدم أفضل نظام تقسيط بأسهل إجراءات، وهو ما يتوافق مع اتجاه "عامر جروب" في تقديم خدمات متنوعة لعملائها.



تعليقا على هذة الاتفاقية قال المهندس أمير عبدالقادر رئيس القطاع الرياضى بأن نادي "بورتو الرياضي ببورسعيد" يضم العديد من الأكاديميات الرياضية، وتشمل كافة الأنشطة والألعاب ومنها التنس ويديرهاCoachium، والسباحة بالتعاون مع شركةSwim Australia، ولعبة كرة القدم بالتنسيق مع نادى أندرلخت البلجيكي، الجودو والتايكوندو والكاراتيه بواسطة Sportex، الكرة الطائرة والسلة واليد عن طريق الاستعانة بخبرات سبارك، بالإضافة الى أكاديمية التزلج، والتنس بادل الذي سيتم تشغيلها بواسطة Padel Pod، وساحة اللياقة البدنية بادارة الكابتن علي مظهر.



جدير بالذكر، أن منتجع بورتو سعيد يقع غرب مدينة بورسعيد في منطقة الديبة، ويمتاز موقعه بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كأول مدينة سكنية تقام بمعايير عالمية بخدمات فندقية على شاطئ البحر مباشرة، على مساحة 100 فدان. ويضم المشروع كورنيش بطول 1200 متر، تضم أرقى الكافيات والمطاعم العالمية وشاطئ رملي بطول 1200م؛ ليكون شاطئ خاص بالمشروع ويمنح الوحدات إطلالة رائعة عليه، بتصميماتها على الطراز الفرنسي الراقي. ومول تجاري يحتوي على باقة متنوعة من المتاجر التي تقدم أفخم الماركات العالمية، وملاهي للأطفال ومكتب بريد، ونقطة شرطة، ووحدة إسعاف، ومطافي، وفندق يضم 450 غرفة ومركز طبي ومارينا ومرسى لليخوت. كما يضم المشروع نادي بورتو سعيد الرياضي " Porto Sporting Club " وهو نادي رياضي اجتماعي.

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