دبي، الإمارات العربية المتحدة، في إطار نهجها الذي يضع العملاء في صميم رؤيتها للتنقل الذكي، نظمت أومودا وجايكو (OMODA & JAECOO) عرضاً حصرياً لملاك مركباتها في دولة الإمارات لتجربة تقنية نظام الركن الذكي فائق الذكاء (Super Intelligent Valet Parking – SIVP)، ما أتاح لهم فرصة مبكرة للتعرف على التقنية قبل تفعيلها رسمياً في السوق، ووفّر منصة مباشرة للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم الفعلية.

وأقيم العرض الحصري، المخصّص للمدعوين، في ابن بطوطة مول بدبي، حيث تعرف الملاك على نظام الركن الذكي فائق الذكاء SIVP، تقنية أومودا وجايكو من الجيل الجديد للمساعدة الذكية على الركن، وذلك قبل تفعيلها الرسمي المرتقب في سوق دولة الإمارات.

وبدلاً من تقديم عرض تقليدي للمنتج، صُممت الأمسية لتوفير تجربة تفاعلية مباشرة للعملاء. وبعد تقديم نبذة عن تقنية SIVP وعرض تفصيلي حولها، شارك الملاك في جلسة للأسئلة والأجوبة، قبل تلقي شرح حول العرض الخارجي وكيفية عمل التقنية، ثم أتيحت لهم فرصة تجربة التقنية مع فريق الخبراء من الشركة المصنعة.

ووفرت هذه المبادرة لأومودا وجايكو فرصة مهمة للاستماع مباشرة إلى مجتمع عملائها في دولة الإمارات، حيث شارك المالكون آراءهم وملاحظاتهم الفعلية، وطرحوا أسئلتهم، وناقشوا توقعاتهم بشأن تقنيات المساعدة الذكية على الركن، ومستويات الراحة، ومستقبل التنقل اليومي.

ولم يقتصر العرض الحصري للعملاء على استعراض التقنية فحسب، بل شكّل جزءاً مهماً من استراتيجية أومودا وجايكو لمواءمة منتجاتها مع متطلبات السوق الإماراتي. فمن خلال دعوة مالكي المركبات إلى تجربة تقنية SIVP قبل تفعيلها رسمياً في السوق وتشجيعهم على مشاركة آرائهم بكل وضوح، تجمع العلامة رؤى واقعية قيّمة حول أنماط استخدام مواقف السيارات محلياً، وعادات القيادة، وتوقعات العملاء. وستسهم هذه الرؤى في مواصلة تطوير التقنية وتعزيز تجربة المستخدم الشاملة، بما يضمن مواءمة حلول التنقل الذكي المستقبلية بصورة أفضل مع احتياجات العملاء في دولة الإمارات.

وصُممت تقنية SIVP بصفتها إحدى تقنيات القيادة المساعدة المتقدمة، لدعم سيناريوهات الركن من خلال التعرف الذكي على المركبة والبيئة المحيطة. وتكتسب التقنية أهمية خاصة في دولة الإمارات، حيث تصبح سهولة الركن أكثر قيمة خلال أشهر الصيف الحارة، من خلال المساعدة في تقليل الوقت والجهد المرتبطين باستخدام مواقف السيارات الخارجية.

كما يعكس العرض الذي أقيم في دبي نهج أومودا وجايكو الأوسع الذي يضع العملاء في صميم أعمالها في دولة الإمارات. ومنذ دخولها السوق، تواصل الشركة بناء روابط أوثق مع مالكي مركباتها من خلال تجارب المنتجات، والأنشطة المجتمعية، وفعاليات أسلوب الحياة.

ومؤخراً، شارك أكثر من 350 شخصاً، بينهم أكثر من 150 مالكاً لمركبات أومودا وجايكو، في فعالية العلامة تحت شعار "مجتمع واحد... شغف واحد... قيادة واحدة" في حلبة مرسى ياس. وجمعت الفعالية بين جولة قيادة جماعية وتجمع لمشاهدة مباراة لكرة القدم، بما يعكس تركيز الشركة المتزايد على تقديم تجارب هادفة تتجاوز مفهوم امتلاك المركبة.

وستواصل الشركة تعزيز هذا الحوار مع عملائها من خلال تنظيم فعالية أخرى مخصصة للمالكين في وقت لاحق من الشهر الجاري. كما تستعد أومودا وجايكو لتوسيع محفظة منتجاتها في دولة الإمارات مع الإطلاق المرتقب لطراز أومودا 4 الجديد كلياً في وقت لاحق من العام الجاري، في خطوة تعكس التزام العلامة المستمر بالاستماع إلى ملاحظات العملاء وتطوير منتجات وتجارب تستجيب بصورة فعلية لاحتياجات المستخدمين.

ويمتد هذا النهج أيضاً إلى تقنيات التنقل المستقبلية. فإلى جانب تقنيات المساعدة الذكية على الركن، تواصل أومودا وجايكو تطوير برنامج روبوتات أيموغا البشرية (AiMOGA Robotics)، وتوسيع منظومتها العالمية للتنقل الذكي، مع استكشاف الدور الذي يمكن أن تؤديه تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأنظمة المساعدة المتقدمة في تعزيز تجارب العملاء مستقبلاً.

ومن خلال إتاحة الفرصة لمالكي مركباتها في دولة الإمارات لتجربة تقنيات المستقبل في مرحلة مبكرة، وتشجيعهم على تقديم آراء وملاحظات مباشرة وصريحة، تعمل أومودا وجايكو على تعزيز العلاقة بين الابتكار ومجتمع عملائها المتنامي.

ويشكّل العرض الحصري لتقنية SIVP خطوة جديدة في هذه المسيرة، إذ يقرّب مالكي أومودا وجايكو في دولة الإمارات من رؤية العلامة لمستقبل التنقل، ليس بصفتهم سائقين فحسب، بل باعتبارهم مشاركين فاعلين في تطوير تجربة العملاء.

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نبذة عن أومودا وجايكو

تُعدّ أومودا وجايكو علامة سيارات من الجيل الجديد تابعة لشركة شيري العالمية، وتهدف إلى إعادة رسم ملامح مستقبل التنقّل الذكي والمستدام. ترتكز فلسفتها على الابتكار، والتصميم حسب الطلب، والتعاون الإبداعي، لتلبّي تطلّعات العملاء حول العالم ممّن ينشدون التفرد، والتواصل الدائم، وحرية التنقّل بلا قيود.

تركّز أومودا على إنتاج سيارات حضرية مستقبلية تتميّز بالتكنولوجيا المتقدّمة والتصميم العصري، في حين تتخصّص جايكو في سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المستوحاة من روح الطرقات الوعرة، حيث تلتقي القوّة بالأناقة في تناغم فريد. معاً، تشكّل أومودا وجايكو منظومة عالمية رائدة في مجال التنقّل، تقدّم حلولاً ذكية وآمنة ومصمّمة بعناية لتواكب تطلّعات المستكشفين العصريين وأنماط الحياة المتجدّدة.