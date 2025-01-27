مسقط – يُعلن ظفار الإسلامي – نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية لبنك ظفار - عن إطلاق حملة تمويلية جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتمكين الزبائن من تحقيق تطلعاتهم لأداء فريضتي العمرة والحج بمعدل ربح تنافسي بنسبة 4.75% لكافة الزبائن في الفترة من 16 يناير ولغاية 31 مارس 2025 مع الإعفاء من رسوم استخدام الصراف الآلي في المملكة العربية السعودية في شهري رمضان المبارك، و ذو الحجة لعام 1446 إضافة إلى الإعفاء من رسوم تقديم طلب تمويل السفر لأداء فريضتي الحج والعمرة.

ويأتي هذا العرض التمويلي من ظفار الإسلامي لتلبية احتياجات عدد كبير من المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء فريضتي الحج و العمرة خلال أشهر الحج بأسعار تنافسية لا مثيل لها مع تقديم العديد من التسهيلات والمزايا المختلفة.

وأوضح عامر بن سعيد العمري، نائب المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في ظفار الإسلامي: "إننا في ظفار الإسلامي نسعى إلى كسب ثقة زبائننا ورضاهم عن طريق تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات المصرفية التي تساهم في تلبية متطلباتهم وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم. ولذلك أطلق تسهيلات تمويلية مرنة بمعدل ربح بنسبة 4.74% مما يساعدهم في التخطيط الجيد للمستلزمات المالية أثناء أدائهم فريضتي الحج أوالعمرة ، وهذا يدل على التزام ظفار الإسلامي وتصدره الريادة في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية والحلول التمويلية التي تضيف قيمة مضافة لزبائن البنك".

ويعد ظفار الإسلامي هو النافذة الإسلامية لبنك ظفار، وقد تم إعادة تسميته في فبراير الماضي بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه، ويمثل الشعار الجديد تطور ظفار الإسلامي من نجم واحد إلى مجرة من القدرات المحسنة، إذ يرمز كل نجم في المجرة إلى قيمنا الأساسية، مع التركيز على تطوير الخدمات المصرفية وإرضاء الزبائن، وهو يعكس التزام ظفار الإسلامي تجاه زبائنه بتقديم الأفضل في الخدمات والمنتجات. ومنذ بدايه عمله، قام ظفار الإسلامي بدور محوري في دعم تواجد الخدمات والأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات في سلطنة عمان.

كما استحوذ ظفار الإسلامي على حصة سوقية جيدة من قطاع الصيرفة الإسلامية المتنامي في سلطنة عمان من خلال نمو حجم الأصول وارتفاع محفظة التمويل وحجم ودائع الزبائن.

وبإمكان زبائننا معرفة المزيد عن هذه الحلول التمويلية، وغيرها من الخدمات والمنتجات عن طريق زيارة أقرب فرع لظفار الإسلامي والبالغ عددها 25 فرعًا متوزعة في جميع محافظات وولايات سلطنة عمان.

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