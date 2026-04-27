مسقط: أطلق ظفار الإسلامي حساب التوفير الأساسي لنظام حماية الأجور، وهو منتج مالي جديد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية الأساسية للمواطنين والمقيمين من ذوي الدخل المحدود.

ويعكس الحساب الجديد التزام ظفار الإسلامي بتعزيز الشمول المالي من خلال تقديم حل ادخاري مُبسّط وسهل الوصول إليه، ومُصمَّم خصيصاً للأفراد الذين لا تتجاوز رواتبهم الشهرية 350 ريالاً عمانياً. ويُمكن لحاملي الحساب الاحتفاظ بأرصدة تصل إلى 3,000 ريال عماني دون اشتراط حد أدنى للرصيد، ما يُسهّل على العاملين إدارة أجورهم بشكل آمن.

وفي تعليقه على إطلاق الحساب، قال بلال بن فائز الرئيسي، مساعد المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في ظفار الإسلامي :"يواصل ظفار الإسلامي التزامه بدعم أجندة الشمول المالي في سلطنة عُمان من خلال توفير حلول مصرفية متاحة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لكافة فئات المجتمع. موضحا أن حساب التوفير الأساسي لنظام حماية الأجور صُمم خصيصاً لتمكين أصحاب الدخل المحدود من خلال توفير منصة آمنة ومريحة وشفافة لتسلّم رواتبهم وإدارتها، مع الاستفادة من فرص المشاركة في الأرباح وفق مبادئ الصيرفة الإسلامية".

وأضاف الرئيسي أن هذا المنتج يُعزّز الاستراتيجية الشاملة للبنك في مواءمة الحلول المالية المبتكرة مع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في مختلف أنحاء سلطنة عمان.

ويقوم الحساب على مفهوم المضاربة في الصيرفة الإسلامية، حيث يقدّم الزبائن أموالهم ليستثمرها البنك، ويتم توزيع الأرباح وفقاً لمتوسط الرصيد الشهري في الحساب. وتضمن هذه الصيغة الالتزام الكامل بمبادئ الصيرفة الإسلامية، مع إتاحة الفرصة للزبائن للاستفادة من عوائد المشاركة في الأرباح.

ويحق للمواطنون والمقيمون ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر للتقديم على الحساب ، بشرط ألا يتجاوز دخلهم الشهري 350 ريالاً عمانياً، كا يحصل زبائن حساب التوفير الأساسي لنظام حماية الأجور على بطاقة خصم"مال" للاستخدام داخل سلطنة عُمان، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية على مدار الساعة عبر تطبيق الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بما يتيح لهم إدارة شؤونهم المالية بكل يُسر.

ومن أبرز مزايا الحساب إصدار فوري لبطاقة الخصم المُباشر، وإجراءات فتح حساب سريعة وسهلة، وصرف أرباح شهرية بناءً على متوسط الرصيد، إلى جانب الوصول السلس إلى الخدمات المصرفية الأساسية. ومن خلال إلغاء شرط الحد الأدنى للرصيد وتبسيط إجراءات الانضمام، يسعى المنتج إلى خفض العوائق التي غالباً ما تحول دون استفادة أصحاب الدخل المحدود من الخدمات المالية الرسمية.

وتتوافق هذه المبادرة مع نظام حماية الأجور في سلطنة عُمان، وهو نظام إلكتروني لتحويل الرواتب تم تطبيقه في يوليو 2023 من قبل وزارة العمل بالتنسيق مع البنك المركزي العُماني، ويُلزم أصحاب العمل بدفع رواتب العاملين عبر البنوك والمؤسسات المالية المرخّصة، بما يضمن صرف الأجور في مواعيدها وبشفافية.

ومن خلال تعزيز التحويلات الرقمية للأجور واستخدام الحسابات المصرفية، يهدف نظام حماية الأجور إلى تعزيز حماية العاملين، وتحسين مستوى الشفافية، ودعم الشمول المالي في سوق العمل.

